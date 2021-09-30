Бородина, Милохин, Муцениеце на съемках «Ледникового периода»

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Популярный проект «Первого канала» о фигурном катании «Ледниковый период» возвращается в эфир. Правила остаются прежними: приглашенные звезды выступают в паре с профессиональными спортсменами. Их номера оценивает жюри во главе с Татьяной Анатольевной Тарасовой. Судить на постоянной основе в этом сезоне будут Татьяна Навка и Максим Траньков, еще два члена жюри будут меняться в каждом выпуске.

Ведущими проекта, как и в предыдущем сезоне, выступят Алексей Ягудин и Алина Загитова.

Любопытно, что в качестве участницы «Ледникового проекта» выступит звезда женского одиночного катания Евгения Медведева. Для чемпионки это новый опыт:

Я начала изучать парное катание ради эксперимента. Илья Авербух предложил сыграть Китти в его шоу «Анна Каренина» в паре с Александром Энбертом. Было ли страшно? Скорее, нет, было интересно, это совсем другое катание.

Ее партнером стал Даня Милохин. Тиктокер признается, что уже привык проводить по три часа в день на льду и совсем не нервничает из-за выступлений, единственное — очень боится «уронить девушку».