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30 сентября 2021, фоторепортажСъемки

Бородина, Милохин, Муцениеце на съемках «Ледникового периода»

Смотрите первые фото со звездами на льду
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Популярный проект «Первого канала» о фигурном катании «Ледниковый период» возвращается в эфир. Правила остаются прежними: приглашенные звезды выступают в паре с профессиональными спортсменами. Их номера оценивает жюри во главе с Татьяной Анатольевной Тарасовой. Судить на постоянной основе в этом сезоне будут Татьяна Навка и Максим Траньков, еще два члена жюри будут меняться в каждом выпуске.

Ведущими проекта, как и в предыдущем сезоне, выступят Алексей Ягудин и Алина Загитова.

Любопытно, что в качестве участницы «Ледникового проекта» выступит звезда женского одиночного катания Евгения Медведева. Для чемпионки это новый опыт:

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Я начала изучать парное катание ради эксперимента. Илья Авербух предложил сыграть Китти в его шоу «Анна Каренина» в паре с Александром Энбертом. Было ли страшно? Скорее, нет, было интересно, это совсем другое катание.

Ее партнером стал Даня Милохин. Тиктокер признается, что уже привык проводить по три часа в день на льду и совсем не нервничает из-за выступлений, единственное — очень боится «уронить девушку».

Среди других участников шоу — Ксения Бородина (телезвезда выступит в паре с Дмитрием Соловьевым, в прошлом сезоне выступавшим с Ольгой Бузовой), Давид Манукян, Агата Муцениеце, Гела Месхи, Аглая Шиловская, Макар Запорожский, Кирилл Зайцев, Никита Пресняков, Дарья Мельникова (уже успевшая травмироваться на съемках), Анна Старшенбаум, Янина Студилина.

Новый сезон шоу «Ледниковый период» стартует на «Первом канале» уже 2 октября в 17.35.

6.7
Ледниковый период
2007/Россияшоу талантов
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