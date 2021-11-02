Муцениеце пожаловалась на занижение оценок в телешоу

Агата Муцениеце заявила в шоу «Вечерний Ургант», что к ней предвзято относятся судьи проекта «Ледниковый период». Актриса считает, что ей занижают оценки, несмотря на старания.
В начале программы ведущий Иван Ургант поинтересовался, нет ли у Муцениеце ощущения, что судьи оценивают ее выступления несправедливо. «Да есть, конечно! Мне обидно!» — отреагировала она.
Артистка призналась, что до проекта она вообще не умела кататься на коньках. Муцениеце потратила много времени на то, чтобы привести себя в спортивную форму. Что до предвзятого отношения жюри, то это мотивирует звезду стараться еще больше. Она призналась:
Я из тех людей, которых если ругают или предвзято относятся, то я стараюсь больше. Я в душе питаю надежду, что жюри видят во мне огромный потенциал.
Актриса подчеркнула, что зрителям нравятся ее выступления, а значит, есть смысл стараться ради них.
Напомним, новый сезон шоу «Ледниковый период», в котором звезды выходят на лед в паре с профессиональными фигуристами, стартовал на «Первом канале» 2 октября. Среди других участников нового сезона — Ксения Бородина, Гела Месхи, Аглая Шиловская, Макар Запорожский, Кирилл Зайцев, Никита Пресняков, Дарья Мельникова, Анна Старшенбаум, Янина Студилина.