Муцениеце пожаловалась на занижение оценок в телешоу

Агата Муцениеце и Александр Энберт

Агата Муцениеце заявила в шоу «Вечерний Ургант», что к ней предвзято относятся судьи проекта «Ледниковый период». Актриса считает, что ей занижают оценки, несмотря на старания.

В начале программы ведущий Иван Ургант поинтересовался, нет ли у Муцениеце ощущения, что судьи оценивают ее выступления несправедливо. «Да есть, конечно! Мне обидно!» — отреагировала она.

Артистка призналась, что до проекта она вообще не умела кататься на коньках. Муцениеце потратила много времени на то, чтобы привести себя в спортивную форму. Что до предвзятого отношения жюри, то это мотивирует звезду стараться еще больше. Она призналась:

Я из тех людей, которых если ругают или предвзято относятся, то я стараюсь больше. Я в душе питаю надежду, что жюри видят во мне огромный потенциал. Агата Муцениеце