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2 ноября 2021, новость

Муцениеце пожаловалась на занижение оценок в телешоу

Актриса и телеведущая заявила, что судьи «Ледникового периода» несправедливо оценивают ее выступления
Агата Муцениеце и Александр Энберт

Агата Муцениеце заявила в шоу «Вечерний Ургант», что к ней предвзято относятся судьи проекта «Ледниковый период». Актриса считает, что ей занижают оценки, несмотря на старания.

В начале программы ведущий Иван Ургант поинтересовался, нет ли у Муцениеце ощущения, что судьи оценивают ее выступления несправедливо. «Да есть, конечно! Мне обидно!» — отреагировала она.

Артистка призналась, что до проекта она вообще не умела кататься на коньках. Муцениеце потратила много времени на то, чтобы привести себя в спортивную форму. Что до предвзятого отношения жюри, то это мотивирует звезду стараться еще больше. Она призналась:

Новость
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Я из тех людей, которых если ругают или предвзято относятся, то я стараюсь больше. Я в душе питаю надежду, что жюри видят во мне огромный потенциал.
Агата Муцениеце

Актриса подчеркнула, что зрителям нравятся ее выступления, а значит, есть смысл стараться ради них.

Напомним, новый сезон шоу «Ледниковый период», в котором звезды выходят на лед в паре с профессиональными фигуристами, стартовал на «Первом канале» 2 октября. Среди других участников нового сезона — Ксения БородинаГела МесхиАглая ШиловскаяМакар ЗапорожскийКирилл ЗайцевНикита ПресняковДарья МельниковаАнна СтаршенбаумЯнина Студилина.

6.6
Ледниковый период
2007/Россияшоу талантов
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