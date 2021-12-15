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15 декабря 2021, новость

ДиКаприо не хотел сниматься в откровенной сцене с Мэрил Стрип

Режиссер фильма «Не смотрите наверх» рассказал о проблемах, возникших на съемочной площадке
Леонардо ДиКаприо | Источник: Legion-Media.ru

В интервью The Guardian режиссер картины «Не смотрите наверх» Адам Маккей рассказал о проблемах с Леонардо ДиКаприо, возникших на площадке во время работы над обнаженной сценой с артисткой Мэрил Стрип

По словам кинематографиста, ДиКаприо считает свою коллегу большой звездой и значимым человеком в индустрии, поэтому ему не нравилось, что она будет несколько секунд ходить в кадре голой с татуировкой на пояснице. «Он сказал мне что-то вроде: "Тебе действительно нужно это показать?" И я подумал: "Это президент [Дженни] Орлеан, это не Мэрил Стрип"», — отметил Маккей.

Он добавил, что артистка даже глазом не моргнула, когда узнала, что ей предстоит сниматься без одежды. «Она бесстрашная!» — восхитился режиссер. Тем не менее, по словам МакКея, в этой сцене актрису заменила дублерша.

Фантастическая комедия «Не смотрите наверх»рассказывает о двух ученых, которые узнают о приближающемся к Земле гигантском метеорите и отправляются в пресс-тур в надежде предупредить мир об опасности. Мировая премьера состоялась 8 декабря, на онлайн-платформах картина появится 24 декабря.

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