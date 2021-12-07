Беременная Лоуренс и ДиКаприо представили совместный фильм

В Нью-Йорке состоялась мировая премьера нового фильма Netflix «Не смотрите наверх», главные роли в котором исполнили Леонардо ДиКаприо и Дженнифер Лоуренс. Вместе с ними картину первым зрителям представили Мэрил Стрип и Джона Хилл, Рон Перлман и Тайлер Перри.
Тимоти Шаламе и Кейт Бланшетт, также снявшиеся в фантастической комедии, не смогли посетить мероприятие. В числе гостей по красной дорожке прошли Флоренс Пью, Элла Хант, Ребекка Дайан и многие другие.
В центре сюжета фильма — два астронома, пытающихся предупредить человечество о том, что через полгода планету уничтожит гигантский метеорит. Режиссером выступил Адам МакКей.
Картина «Не смотрите наверх» выйдет в прокат 8 декабря.