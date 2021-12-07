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7 декабря 2021, фоторепортажКрасная дорожка

Беременная Лоуренс и ДиКаприо представили совместный фильм

Актеры вместе снялись в комедии «Не смотрите наверх»
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фотографий
11
фотографий
11
фотографий

В Нью-Йорке состоялась мировая премьера нового фильма Netflix «Не смотрите наверх», главные роли в котором исполнили Леонардо ДиКаприо и Дженнифер Лоуренс. Вместе с ними картину первым зрителям представили Мэрил Стрип и Джона Хилл, Рон Перлман и Тайлер Перри

Тимоти Шаламе и Кейт Бланшетт, также снявшиеся в фантастической комедии, не смогли посетить мероприятие. В числе гостей по красной дорожке прошли Флоренс Пью, Элла Хант, Ребекка Дайан и многие другие.

В центре сюжета фильма — два астронома, пытающихся предупредить человечество о том, что через полгода планету уничтожит гигантский метеорит. Режиссером выступил Адам МакКей.

Картина «Не смотрите наверх» выйдет в прокат 8 декабря.

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