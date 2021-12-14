Участница от России выступит на «Детском Евровидении» седьмой

Стал известен порядковый номер выступления участницы международного конкурса «Детское Евровидение» от России Тани Меженцевой, сообщает ТАСС.
19 декабря в финале конкурса она выступит под седьмым номером. Порядок выступления был определен по результатам жеребьевки.
В пресс-службе академии Игоря Крутого, занимающейся подготовкой певицы, рассказали, что из-за пандемии коронавируса жеребьевка конкурсантов проходила в дистанционном режиме.
12-летняя артистка выступит в Париже с песней Mon ami, созданной в соавторстве с поэтами Дмитрием Корочиным и Дану Боян и композитором Alex Davia (Александром Брашовяном).
«Детское Евровидение» проводится с 2003 года. За звание лучшего соревнуются исполнители, которым еще не исполнилось 14 лет, — представители стран, входящих в Европейский вещательный союз. О том, что Россию на конкурсе представит именно Таня Меженцева, стало известно в конце октября.
В прошлом году международный песенный конкурс «Детское Евровидение» выиграла певица из Франции Валентина Тронель с песней J'imagine («Я представляю себе»). Второе место заняла артистка из Казахстана Каракат Башанова с песней Forever («Навсегда»), третье место досталось певице из Испании, выступившей под именем Солеа с композицией Palante («Двигайся»). Россиянка София Феськова заняла десятое место, исполнив песню My New Day («Мой новый день»).
Россия побеждала в конкурсе дважды: в 2006 году победу одержали сестры Толмачевы, а в 2017-м первое место заняла участница шоу «Голос. Дети» Полина Богусевич.