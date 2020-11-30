Назван победитель «Детского Евровидения»

Валентина Тронель на конкурсе «Детское Евровидение»

Международный песенный конкурс «Детское Евровидение» выиграла участница из Франции Valentina (Валентина Тронель) с песней J'imagine («Я представляю себе»). Второе место заняла артистка из Казахстана Каракат Башанова с песней Forever («Навсегда»), третье место досталось испанской певице Солеа, выступившей с композицией Palante («Вперед»).

София Феськова, представлявшая Россию, заняла десятое место, исполнив песню My New Day («Мой новый день»). Как рассказали РИА «Новости» в пресс-службе Академии Игоря Крутого, Феськова после объявления результатов заявила, что расстроена, но «жизнь на этом не заканчивается», она планирует и дальше заниматься вокалом. Она также поблагодарила тех, кто голосовал за нее и поддерживал в конкурсе.

<iframe width="848" height="477" src="//ok.ru/videoembed/2651704658637" frameborder="0" allow="autoplay" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В сентябре мать Рутгера Гарехта, одного из участников отбора на музыкальный конкурс «Детское Евровидение», обвинила организаторов в подтасовке результатов голосования. Она сочла странным, что выступление детей оценивали по технической репетиции. По данным женщины, на этапе зрительского голосования победил ее сын.