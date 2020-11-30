Назван победитель «Детского Евровидения»

Международный песенный конкурс «Детское Евровидение» выиграла участница из Франции Valentina (Валентина Тронель) с песней J'imagine («Я представляю себе»). Второе место заняла артистка из Казахстана Каракат Башанова с песней Forever («Навсегда»), третье место досталось испанской певице Солеа, выступившей с композицией Palante («Вперед»).
София Феськова, представлявшая Россию, заняла десятое место, исполнив песню My New Day («Мой новый день»). Как рассказали РИА «Новости» в пресс-службе Академии Игоря Крутого, Феськова после объявления результатов заявила, что расстроена, но «жизнь на этом не заканчивается», она планирует и дальше заниматься вокалом. Она также поблагодарила тех, кто голосовал за нее и поддерживал в конкурсе.
В сентябре мать Рутгера Гарехта, одного из участников отбора на музыкальный конкурс «Детское Евровидение», обвинила организаторов в подтасовке результатов голосования. Она сочла странным, что выступление детей оценивали по технической репетиции. По данным женщины, на этапе зрительского голосования победил ее сын.
«Детское Евровидение» проводится ежегодно с 2003 года. К участию в нем допускаются артисты в возрасте до 14 лет. Россия побеждала в конкурсе дважды: в 2006 году победу одержали сестры Толмачевы, а 2017-м первое место заняла участница шоу «Голос. Дети» Полина Богусевич. Финал 18-го международного конкурса прошел в воскресенье, 29 ноября, в Польше в формате телемоста. В прямом эфире трансляции появилась дочь Алсу — 12-летняя Микелла Абрамова была назначена глашатаем от России.