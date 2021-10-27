Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Наверх
27 октября 2021, новость

Стало известно, кто представит Россию на «Детском Евровидении»

Международный песенный конкурс пройдет в Париже 19 декабря

11-летняя Таня Меженцева поедет от России на песенный конкурс «Детское Евровидение 2021», сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Академии Игоря Крутого. Юная певица одержала победу в финале отборочного тура, который прошел 26 октября в Москве.

Во время загрузки произошла ошибка.

Меженцева не в первый раз будет представлять страну на данном конкурсе: в 2019 году она принимала участие в «Детском Евровидении» в Польше с песней A Time for Us в дуэте с Денберелом Ооржаком. В этот раз на конкурс в Париже артистка поедет с сольной песней Mon Аmi.

Новость
Где сейчас самые нашумевшие в России участники «Евровидения»

Отмечается, что в финале национального отборочного тура принимали участие 12 конкурсантов, победитель был выбран с помощью интернет-голосования и голосования профессионального жюри.

В прошлом году международный песенный конкурс «Детское Евровидение» выиграла певица из Франции Валентина Тронель с песней J'imagine («Я представляю себе»). Второе место заняла артистка из Казахстана Каракат Башанова с песней Forever («Навсегда»), третье место досталось певице из Испании, выступившей под именем Солеа с композицией Palante («Двигайся»). Россиянка София Феськова заняла десятое место, исполнив песню My New Day («Мой новый день»).

«Детское Евровидение» проводится ежегодно с 2003 года. К участию в нем допускаются артисты в возрасте до 14 лет. Россия побеждала в конкурсе дважды: в 2006 году победу одержали сестры Толмачевы, а 2017-м первое место заняла участница шоу «Голос. Дети» Полина Богусевич. 

Международный песенный конкурс «Детское Евровидение 2021» пройдет в Париже 19 декабря

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
«Меня передернуло»: суррогатные мамы смотрят «Контейнер»
Тогда и сейчас: какими стали звезды, снимающиеся со школьных лет
Безруков показал себя с беременной женой на съемках в Сочи
Депп с дочкой, Нагиев с сыном: актеры со своими детьми в кино
«Евровидение 2021» будет продолжено в онлайн-формате
Победитель «Евровидения» сдал тест на наркотики
Манижа поделилась впечатлениями от «Евровидения»
Где сейчас самые нашумевшие в России участники «Евровидения»
Стал известен номер выступления Манижи в финале «Евровидения»
Манижа, Киркоров и участники: как прошло открытие «Евровидения»
16-летняя дочь Цыганова снимается в сериале «Паромщица»
Кравец, Волкова, Водонаева на кинопремьере с Буруновым
Репетицию номера Манижи посчитали лучшей на «Евровидении 2021»
На «Евровидение» пустят зрителей
Пугачева оценила песню Манижи для «Евровидения»
Манижа раскрыла смысл своей песни для «Евровидения»
Эксперты оценили шансы Манижи на победу на «Евровидении»
«Первый канал» ответил на критику песни Манижи
14-летняя дочь Началовой пришла в студию шоу «Модный приговор»
Тимати с дочкой принял участие в шоу Шепелева: фото со съемок
Стало известно, в каком костюме Манижа выступит на «Евровидении»
Белорусская группа подготовила две новые песни для «Евровидения»
Манижа пожаловалась Собчак на травлю из-за «Евровидения»
Песню от Белоруссии отказались принимать на «Евровидение»
Манижа представит Россию на «Евровидении»: реакция звезд
Составлен список возможных участников «Евровидения» от России
Участника «Евровидения» от России выберут зрители
Урганту предложили стать школьным советником-воспитателем
Дочь Глюкозы, внучка Долиной, звезды ТикТока на «Жара Kids Fest»
Киркоров представит Молдавию на «Евровидении 2021»
12-летняя дочь Алсу записала песню для сериала «Союзмультфильма»
Моргенштерн заявил о готовности поехать на «Евровидение»
Асмус и Харламов показали дочери фильм с участием юмориста
Раскрыта судьба «Евровидения» в 2021 году
Полина Гагарина встретилась с подопечными из шоу «Голос. Дети»
Дочь Алсу сняла новогодний клип с участниками «Голоса. Дети»
Гагарина и Киркоров пришли на кинопремьеру с детьми
5-летняя дочь Игоря Николаева появится в новогоднем ТВ-шоу
Назван победитель «Детского Евровидения»
Дочь Алсу появится в эфире «Детского Евровидения 2020»
Дима Билан рассказал о борьбе со звездной болезнью
Роберт Паттинсон устроил сюрприз для юного фаната «Бэтмена»
Сын Киркорова намеренно провалил пробы в «Ералаш»
Назван лучший мультфильм 21-го века
11-летняя дочь Пересильд и Учителя получила новую роль в кино
Лобода поздравила подопечную из «Голоса. Дети» с важной победой
Чурикова с дочкой, Валерия с Пригожиным на детской премии «ТЭФИ»
13-летняя дочь Юлии Началовой впервые выступила на ТВ
Организаторов отбора на «Детское Евровидение» обвинили в обмане
12-летняя Микелла Абрамова стала телеведущей
Новые трейлеры
Непрощенная
Трейлер (англ., рус.суб.)
Открытие ведьм
Трейлер (англ.)
Колесо времени
Тизер (англ.)
Скорая помощь
Трейлер (англ.)
Король Ричард
Дублированный трейлер №2
Медея
Трейлер
Большой красный пес Клиффорд
Дублированный трейлер №2
Красное уведомление
Дублированный трейлер
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь