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7 декабря 2021, новость

Крупнейшие российские киносети отказались показывать «Елки 8»

Прокатчиков не устроила дата онлайн-премьеры фильма
Кадр из фильма «Елки 8»

Киносети «Синема Парк», «Формула кино», «Киномакс», «Каро» и «Синема Стар» отказались брать в прокат фильм «Елки 8» студии Тимура Бекмамбетова Bazelevs, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на инсайдеров кинорынка.

Решение связано с онлайн-премьерой картины, запланированной на 30 декабря на стриминговом сервисе ivi, — выход фильма онлайн состоится всего через две недели после его старта в прокате и до новогодних каникул.

По мнению владельцев крупнейших киносетей, в таком случае они окажутся рекламным агентом ivi и не смогут собрать потенциальную выручку. Они готовы показывать картину при условии ее выхода онлайн не ранее, чем через шесть недель.

В Bazelevs, ivi, объединенной киносети и «Каро» не стали комментировать решение, в «Синема Стар» не ответили на запрос журналистов. Прокатчик картины Megogo Distribution заявил, что в компании «работают с теми кинотеатрами, которые готовы взять фильм в репертуар».

Съемки «Елок 8» стартовали в августе 2021 года, режиссерское кресло проекта занял Антон Богданов. В фильме к своим ролям вернутся Иван Ургант и Сергей Светлаков. В картине, помимо них, задействованы Дарья МорозАнна ЧиповскаяЕвгений КуликАлександр РобакНикита ЕфремовЕлена ВалюшкинаНикита Тарасов, а также, как стало известно, Филипп Киркоров и Ольга Бузова, получившие любопытные камео

В 2018 году на экраны выходили «Елки Последние», собравшие в прокате 702 млн руб.

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