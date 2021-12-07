Крупнейшие российские киносети отказались показывать «Елки 8»

Кадр из фильма «Елки 8»

Киносети «Синема Парк», «Формула кино», «Киномакс», «Каро» и «Синема Стар» отказались брать в прокат фильм «Елки 8» студии Тимура Бекмамбетова Bazelevs, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на инсайдеров кинорынка.

Решение связано с онлайн-премьерой картины, запланированной на 30 декабря на стриминговом сервисе ivi, — выход фильма онлайн состоится всего через две недели после его старта в прокате и до новогодних каникул.

По мнению владельцев крупнейших киносетей, в таком случае они окажутся рекламным агентом ivi и не смогут собрать потенциальную выручку. Они готовы показывать картину при условии ее выхода онлайн не ранее, чем через шесть недель.

В Bazelevs, ivi, объединенной киносети и «Каро» не стали комментировать решение, в «Синема Стар» не ответили на запрос журналистов. Прокатчик картины Megogo Distribution заявил, что в компании «работают с теми кинотеатрами, которые готовы взять фильм в репертуар».