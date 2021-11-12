Ургант, Светлаков и Ефремов на съемках новых «Елок»: первые фото

По словам актера, «Елки» снова создадут праздничное настроение под Новый год для всей семьи.

«Ёлки» – популярная российская кинофраншиза. Первый фильм серии вышел в 2010 году, последний – в 2018-м. В прокате «Елки» собрали свыше 6 млрд рублей. Новый фильм выйдет в прокат 30 декабря, также его можно будет посмотреть онлайн на платформе IVI.