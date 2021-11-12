Ургант, Светлаков и Ефремов на съемках новых «Елок»: первые фото

Иван Ургант и Сергей Светлаков под Новый год вернутся на экраны в образах героев франшизы «Елки». Создатели фильма «Елки 8» пока не раскрывают подробностей сюжета, но обещают, что зрителей ленты ждут дерзкий юмор и актуальный контекст.
Светлаков отметил:
По словам актера, «Елки» снова создадут праздничное настроение под Новый год для всей семьи.
Очередная часть «Елок» будет состоять из нескольких новелл, которые были сняты в Перми, Тюмени, Уфе, Саранске, Нижнем Новгороде и других российских городах. В ленте, помимо Урганта и Светлакова, появятся Дарья Мороз, Анна Чиповская, Евгений Кулик, Александр Робак, Никита Ефремов, Елена Валюшкина, Никита Тарасов, Виктория Агалакова, Стас Старовойтов, Софья Присс, Олег Гаас, Татьяна Орлова и другие.
«Ёлки» – популярная российская кинофраншиза. Первый фильм серии вышел в 2010 году, последний – в 2018-м. В прокате «Елки» собрали свыше 6 млрд рублей. Новый фильм выйдет в прокат 30 декабря, также его можно будет посмотреть онлайн на платформе IVI.