Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Наверх
12 ноября 2021, фоторепортажСъемки

Ургант, Светлаков и Ефремов на съемках новых «Елок»: первые фото

Лента увидит свет 30 декабря
18
фотографий
18
фотографий
18
фотографий

Иван Ургант и Сергей Светлаков под Новый год вернутся на экраны в образах героев франшизы «Елки». Создатели фильма «Елки 8» пока не раскрывают подробностей сюжета, но обещают, что зрителей ленты ждут дерзкий юмор и актуальный контекст.

Светлаков отметил:

«Оливье», мандарины и Ургант: все «Елки»
События, которые развернутся в этом фильме, не могли бы происходить ни в первой, ни во второй, ни даже в последней части. Время изменилось – поэтому сюжет и шутки будут под стать этим переменам.

По словам актера, «Елки» снова создадут праздничное настроение под Новый год для всей семьи.

Очередная часть «Елок» будет состоять из нескольких новелл, которые были сняты в Перми, Тюмени, Уфе, Саранске, Нижнем Новгороде и других российских городах. В ленте, помимо Урганта и Светлакова, появятся Дарья Мороз, Анна Чиповская, Евгений Кулик, Александр Робак, Никита Ефремов, Елена Валюшкина, Никита Тарасов, Виктория Агалакова, Стас Старовойтов, Софья Присс, Олег Гаас, Татьяна Орлова и другие.

«Ёлки» – популярная российская кинофраншиза. Первый фильм серии вышел в 2010 году, последний – в 2018-м. В прокате «Елки» собрали свыше 6 млрд рублей. Новый фильм выйдет в прокат 30 декабря, также его можно будет посмотреть онлайн на платформе IVI.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Стас Старовойтов
Никита Тарасов
Александр Петров получил главную роль в новом сериале Netflix
Елки 8
Никита Ефремов
В США потребовали запретить настоящее оружие на съемках
Анна Чиповская
Елена Валюшкина
Болдуин прокомментировал трагедию на съемках фильма «Ржавчина»
Софья Присс
Иван Ургант
74-летняя Варлей вернется на экраны: первые фото в новой роли
Татьяна Орлова
Олег Гаас
Джейсон Момоа заразился коронавирусом на съемках «Аквамена»
Александр Робак
Евгений Кулик
Лолита, Кудрявцева и Пьеха на съемках шоу «Суперстар!»
Дарья Мороз
Елки
Раненный Болдуином режиссер дал показания
Виктория Агалакова
Сергей Светлаков
«Свингеры»: Пегова, Нагиев, Рудова на первых кадрах со съемок
Раненный Болдуином режиссер оказался в критическом состоянии
Дава, Милохин, Пелагея снялись в новом шоу Маслякова
Ирина Пегова на съемках продолжения «Акушерки»: первые фото
Павел Деревянко «отрастил живот» ради роли
Тодоренко удивила необычным образом на съемках сериала
Пожарская и Серебряков на съемках нового фильма: первые фото
Рене Зеллвегер изменилась до неузнаваемости ради новой роли
Звезды в космосе: как Пересильд отправили на съемки на МКС
Сябитова с дочкой, Дава, Волкова снялись в шоу со Светлаковым
Прилучный и Толкалина снимаются в продолжении «Любовниц»
Бузова будет вести кулинарное шоу: первые фото
Студию «Вечернего Урганта» возвели в степи на Байконуре
Никита Ефремов: «Мою свободу никто не может прекратить»
Бородина, Милохин, Муцениеце вышли на лед в телешоу: первые фото
Звезда «Папиных дочек» получила травму на «Ледниковом периоде»
Киркоров снялся и спел в новых «Елках»
Билан, Агутин, Пелагея: первые фото со съемок «Голоса 10»
Бузова и Джигурда снялись в сериале с Подкаминской
Павел Прилучный снимается в сериале «Рынок шкур»: первые фото
Бузова стала участницей вокального шоу
19-летний сын Хлебникова исполнил главную роль в новом сериале
Яковлева и Гармаш снимаются в фильме про Чебурашку: первые кадры
Орбакайте стала брюнеткой ради «Теста на беременность»
Екатерина Вилкова и Лянка Грыу снялись в исторической саге
Янковский и Пожарская снялись вместе в фильме про Карпова
Пегова, Яковлева, Авдеев и неузнаваемый Кяро на съемках фильма
Ивану Урганту вручили орден Звезды Италии
Ксению Бородину экстренно увезли в больницу со съемок
Бикович, Акиньшина и Соколовский на съемках сериала «The Телки»
Басков стал ведущим нового музыкального шоу
Асмус сообщила о критических проблемах со здоровьем из-за работы
Шепелев нашел новую работу на телевидении
Надежда Михалкова завершила съемки сериала с сестрой: новые фото
От Бони до Гайдуляна: звезды на съемках шоу с Бузовой в Африке
Жигунов рассказал о трудностях на съемках «Моей прекрасной няни»
Павла Майкова омолодили на 15 лет для роли в сериале
Самбурская, Дава, Цой на съемках «Фактора страха»
Балагов завершил съемки пилота сериала «Последние из нас»
«Вертинский»: как снимали грандиозный проект со звездами кино
Ходченкова и Цыганов на съемках нового сериала: фото с площадки
Звезду «Черной пантеры» госпитализировали со съемок сиквела
Звезда «Сватов» снялась в необычном для себя образе: первые фото
Новые трейлеры
Операция «Мясной фарш»
Дублированный трейлер
Тихая ночь
Трейлер (англ.)
Быть Рикардо
Трейлер (англ.)
Охотники за привидениями: Наследники
Дублированный трейлер №5
Спенсер
Дублированный трейлер
Декстер
Тизер (англ.)
Мой легионер
Дублированный трейлер
Власть пса
Дублированный трейлер
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь