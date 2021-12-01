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1 декабря 2021, новость

Градский тянул с лечением из-за боязни подвести всех в «Голосе»

Об этом рассказал коллега композитора по проекту Леонид Агутин
Леонид Агутин, Александр Градский, Пелагея и Дима Билан

Российский певец, один из наставников шоу «Голос» Леонид Агутин рассказал о последнем разговоре с коллегой Александром Градским незадолго до его смерти, пишет StarHit со ссылкой на эфир «Первого канала».

По словам Агутина, во время съемок в начале ноября Градский не мог самостоятельно передвигаться, тянул с лечением и обещал в скором времени начать заниматься и разрабатывать ноги. Агутин обратился к композитору: «Борисыч, чего с ногами?». На это Градский ответил, что в короткие промежутки между съемками не хотел начинать лечение, боялся, что упадет и подведет всех.

«А сейчас у меня будет больше времени на подготовку к прямым эфирам, поэтому с завтрашнего дня начинаю заниматься, разрабатывать ноги», — ответил он коллеге. Агутин признался, что певец был в хорошем настроении, и это его успокоило.

О том, что Градскому было тяжело, сообщил и другой участник шоу, руководитель музыкального коллектива «Фонограф» Сергей Жилин. Он заметил, что в ноябре наставнику было тяжело, но казалось, что в последнее время здоровье Градского улучшилось.

Два выпуска шоу, которые успели записать с Градским, покажут 3 и 10 декабря. Певец и композитор скончался утром 28 ноября от инфаркта. До этого он перенес инсульт и мучился от боли в ногах.

«Никогда не стихнет этот удивительный голос»
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