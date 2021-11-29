Мэттью Макконахи | Источник: Legion-Media.ru

Голливудский актер Мэттью Макконахи передумал идти в политику и решил не претендовать на пост губернатора своего родного штата Техас. Об этом он заявил в видеообращении, которое опубликовал в Twitter.

По словам Макконахи, борьба за политическое лидерство — не тот путь, который он выбирает в настоящее время. «Что я буду делать? Я продолжу работать и инвестировать те средства, которые имею, в поддержку предпринимателей, фирм, фондов, которые, как я верю, создают возможности для людей преуспеть в жизни», — поделился актер.

Ранее Мэттью Макконахи в ходе подкаста The Balanced Voice заявил, что подумает над тем, чтобы стать губернатором штата Техас и выдвинуться на этот пост. При этом в прошлом году актер назвал подобную деятельность безнадежной.