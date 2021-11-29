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29 ноября 2021, новость

Мэттью Макконахи передумал идти в политику

Актер рассказал о своих планах в видеообращении
Мэттью Макконахи | Источник: Legion-Media.ru

Голливудский актер Мэттью Макконахи передумал идти в политику и решил не претендовать на пост губернатора своего родного штата Техас. Об этом он заявил в видеообращении, которое опубликовал в Twitter.

По словам Макконахи, борьба за политическое лидерство — не тот путь, который он выбирает в настоящее время. «Что я буду делать? Я продолжу работать и инвестировать те средства, которые имею, в поддержку предпринимателей, фирм, фондов, которые, как я верю, создают возможности для людей преуспеть в жизни», — поделился актер.

Ранее Мэттью Макконахи в ходе подкаста The Balanced Voice заявил, что подумает над тем, чтобы стать губернатором штата Техас и выдвинуться на этот пост. При этом в прошлом году актер назвал подобную деятельность безнадежной.

Мэттью Макконахи — звезда фильмов «Свадебный переполох», «Интерстеллар», «Далласский клуб покупателей» и «Джентльмены» — родился в Техасе и в настоящее время живет там с семьей. Выборы губернатора штата запланированы на 2022 год.

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