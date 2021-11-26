Идрис Эльба | Источник: Legion-Media.ru

Британский актер Идрис Эльба поверил в собственную смерть во время съемок фильма 2007 года «Гангстер». Об этом сообщает Daily Mail.

Режиссер картины Ридли Скотт использовал на площадке оружие без патронов, однако, чтобы вызвать реалистичную реакцию у артиста, в одной из сцен попросил его прислониться лбом к пистолету. Несмотря на то, что в нем не было патронов, артист сумел почувствовать отдачу и испугался, что ему действительно выстрелили в голову.

Скотт вспомнил, что когда актер Дензел Вашингтон нажал на спусковой крючок, Эльба упал на асфальт. «Меня убили!» — кричал он.

Как пояснил консультант по использованию оружия Пол Биддисс, в пистолете был так называемый UTM-снаряд со сжатым воздухом, который часто применяется при работе над фильмами. Именно он помогает добиться эффекта отдачи.