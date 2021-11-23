Чулпан Хаматову назвали «Женщиной года»

Актриса Чулпан Хаматова была признана «Женщиной года» по версии журнала Glamour в 2021 году, сообщает ТАСС.
Награда была присуждена за документально-постановочный фильм «Сахаров. Две жизни», спектакль «Горбачев» Алвиса Херманиса, а также ряд других достижений.
«Я очень рада быть женщиной, потому что именно сегодня женщины в моем окружении намного смелее, намного ответственнее, намного дерзее, намного свободнее. В общем, за наше сестринство настоящее и всем любви», — сказала она.
«Мужчиной года» стал комик Евгений Чебатков, а в номинации «Режиссер года» победу одержала Кира Коваленко (фильм «Разжимая кулаки»). «Певицей года» была признана Манижа, а «Актрисой года» стала Ирина Старшенбаум. Многократные чемпионки мира и Европы по художественной гимнастике Дина и Арина Аверины победили в номинации «Спортсменки года».
Премия журнала Glamour состоялась 22 ноября в музыкальном театре «Геликон-Опера» в Москве. Церемонию вручения посетили Марина Зудина с дочерью Марией Табаковой, Варвара Шмыкова, Екатерина Шпица, Анна Седокова и многие другие. Ведущими вечера выступили Ольга Шелест и Иван Ургант.