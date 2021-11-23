Чулпан Хаматову назвали «Женщиной года»

Чулпан Хаматова

Актриса Чулпан Хаматова была признана «Женщиной года» по версии журнала Glamour в 2021 году, сообщает ТАСС.

Награда была присуждена за документально-постановочный фильм «Сахаров. Две жизни», спектакль «Горбачев» Алвиса Херманиса, а также ряд других достижений.

«Я очень рада быть женщиной, потому что именно сегодня женщины в моем окружении намного смелее, намного ответственнее, намного дерзее, намного свободнее. В общем, за наше сестринство настоящее и всем любви», — сказала она.

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