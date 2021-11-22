Наталия Орейро пожелала записать дуэт с Волочковой и Бузовой

Концерт Наталии Орейро в Москве, 2019 год | Источник: Legion-Media.ru

Уругвайская певица и актриса Наталия Орейро, недавно получившая российский паспорт, хочет спеть дуэтом с кем-нибудь из российских исполнителей. Об этом она сообщила в интервью НТВ.

По словам Орейро, она немного знакома с творчеством российских музыкантов. Когда ей представили клипы певицы Ольги Бузовой и балерины Анастасии Волочковой, она сказала, что они ей нравятся.

«Ольга, очень хорошо!» — сказала звезда «Дикого ангела». Она также похвалила Волочкову и, смутившись, одарила комплиментом Никиту Джигурду: «Молодец, Никита!»

Между тем Орейро сразу узнала режиссера Никиту Михалкова и певца Филиппа Киркорова, с которым они были на музыкальном фестивале в Сочи. По ее словам, видно, что «он много усилий вкладывает» в творчество.

Когда же певице предложили выбрать, с кем из представленных российских звезд она бы сделала клип, певица ответила, что с Волочковой или Бузовой.

«Поскольку сейчас нам, женщинам, нужно объединяться и проявлять солидарность, я бы очень хотела спеть с Анастасией или Ольгой», — пояснила она свой выбор.