Наталия Орейро пожелала записать дуэт с Волочковой и Бузовой

Уругвайская певица и актриса Наталия Орейро, недавно получившая российский паспорт, хочет спеть дуэтом с кем-нибудь из российских исполнителей. Об этом она сообщила в интервью НТВ.
По словам Орейро, она немного знакома с творчеством российских музыкантов. Когда ей представили клипы певицы Ольги Бузовой и балерины Анастасии Волочковой, она сказала, что они ей нравятся.
«Ольга, очень хорошо!» — сказала звезда «Дикого ангела». Она также похвалила Волочкову и, смутившись, одарила комплиментом Никиту Джигурду: «Молодец, Никита!»
Между тем Орейро сразу узнала режиссера Никиту Михалкова и певца Филиппа Киркорова, с которым они были на музыкальном фестивале в Сочи. По ее словам, видно, что «он много усилий вкладывает» в творчество.
Когда же певице предложили выбрать, с кем из представленных российских звезд она бы сделала клип, певица ответила, что с Волочковой или Бузовой.
Наталия Орейро получила российский паспорт в посольстве РФ в Буэнос-Айресе 10 ноября. Спустя несколько дней она привилась от коронавируса российской вакциной «Спутник V».
Актриса снималась в сериалах «Дикий ангел», «Ты — моя жизнь», «В ритме танго», «Богатые и знаменитые». Артистка не раз заявляла о своей привязанности к России, а также о том, что учит русский язык. Певица исполняет русскоязычные версии своих хитов, а также записала на трех языках (английском, испанском и русском) композицию United by Love к чемпионату мира по футболу, который в 2018 году прошел в России. К празднованию 75-летия Победы в 2020 году Наталия исполнила песню «Нам нужна одна победа» («Десятый наш десантный батальон») Булата Окуджавы.