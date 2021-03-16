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16 марта 2021, ТАССновость

Наталия Орейро спела на русском языке о завершении пандемии

В композиции «Будем танцевать» певица предлагает помечтать о новых встречах с дорогими людьми

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Латиноамериканская актриса и певица Наталия Орейро совместно с группой Bajofondo записала песню на русском и испанском языках «Будем танцевать» (Listo Pa’Bailar). 

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Представители Орейро рассказали:

Песня была написана в разгар пандемии и записана в пяти разных студиях, расположенных в Буэнос-Айресе, Монтевидео и Лос-Анджелесе и представленных в официальном видео. «Будем танцевать» (Listo Pa’Bailar) — это позитивный, обнадеживающий взгляд [на происходящее в мире] через музыку и танцы.
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В композиции Орейро предлагает помечтать о новых встречах с дорогими людьми после пандемии коронавируса, а пока зовет танцевать дистанционно.

Идея сотрудничества Орейро и Bajofondo возникла благодаря тому, что у артистов много общего: группа так же, как и певица, из региона Рио-де-ла-Плата и представляет смесь уругвайской и аргентинской культур. Кроме того, у коллектива есть связь с Россией: одна из композиций Bajofondo использовалась российскими гимнастками на Олимпийских играх, отметили в пресс-службе.

Наталия Орейро снималась в сериалах «Дикий ангел», «Ты — моя жизнь», «В ритме танго», «Богатые и знаменитые». Артистка не раз заявляла о своей привязанности к России, а также о том, что учит русский язык. Певица исполняет русскоязычные версии своих хитов, а также записала на трех языках (английском, испанском и русском) композицию United by Love к чемпионату мира по футболу, который в 2018 году прошел в России. К празднованию 75-летия Победы в 2020 году Наталия исполнила песню «Нам нужна одна победа» («Десятый наш десантный батальон») Булата Окуджавы. В июне 2020 года Орейро сообщила, что оформляет российское гражданство.

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