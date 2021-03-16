Наталия Орейро спела на русском языке о завершении пандемии

Песня была написана в разгар пандемии и записана в пяти разных студиях, расположенных в Буэнос-Айресе, Монтевидео и Лос-Анджелесе и представленных в официальном видео. «Будем танцевать» (Listo Pa’Bailar) — это позитивный, обнадеживающий взгляд [на происходящее в мире] через музыку и танцы.

Идея сотрудничества Орейро и Bajofondo возникла благодаря тому, что у артистов много общего: группа так же, как и певица, из региона Рио-де-ла-Плата и представляет смесь уругвайской и аргентинской культур. Кроме того, у коллектива есть связь с Россией: одна из композиций Bajofondo использовалась российскими гимнастками на Олимпийских играх, отметили в пресс-службе.