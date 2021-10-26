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26 октября 2021, новость

Наталии Орейро присвоили российское гражданство

Российский паспорт получил также 9-летний сын артистки
Наталия Орейро | Источник: Алексей Молчановский

Президент России Владимир Путин присвоил гражданство РФ уругвайской певице и актрисе Наталии Орейро, сообщает ТАСС.

Кроме того, российский паспорт получил сын артистки — 9-летний Мерлин Атауальпа.

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Впервые звезда сериала «Дикий ангел» Наталия Орейро высказала желание получить российский паспорт в 2019 году в качестве шутки, находясь в гостях на передаче Ивана Урганта «Вечерний Ургант».

Документы на российское гражданство она подала летом 2020 года. После этого продюсер Иосиф Пригожин объяснял, почему уругвайская актриса решила получить российский паспорт, — по его мнению, ее могло привлечь более мягкое налогообложение и сентиментальность россиян.

Наталия Орейро снималась в сериалах «Дикий ангел», «Ты — моя жизнь», «В ритме танго», «Богатые и знаменитые». Артистка не раз заявляла о своей привязанности к России, а также о том, что учит русский язык. Певица исполняет русскоязычные версии своих хитов, а также записала на трех языках (английском, испанском и русском) композицию United by Love к чемпионату мира по футболу, который в 2018 году прошел в России. К празднованию 75-летия Победы в 2020 году Наталия исполнила песню «Нам нужна одна победа» («Десятый наш десантный батальон») Булата Окуджавы. 

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