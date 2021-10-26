Наталии Орейро присвоили российское гражданство

Наталии Орейро — 43: яркие фото актрисы, от которой все без ума

Впервые звезда сериала «Дикий ангел» Наталия Орейро высказала желание получить российский паспорт в 2019 году в качестве шутки, находясь в гостях на передаче Ивана Урганта «Вечерний Ургант».

Документы на российское гражданство она подала летом 2020 года. После этого продюсер Иосиф Пригожин объяснял, почему уругвайская актриса решила получить российский паспорт, — по его мнению, ее могло привлечь более мягкое налогообложение и сентиментальность россиян.