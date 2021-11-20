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20 ноября 2021, новость

Актер «Счастливы вместе» опроверг роман с Бочкаревой на съемках

Виктор Логинов заявил, что профессиональные отношения не должны переноситься в быт
Наталья Бочкарева и Виктор Логинов в сериале «Счастливы вместе»

Актер Виктор Логинов признался, что не состоял в романтических отношениях со своей партнершей по ситкому «Счастливы вместе» Натальей Бочкаревой. В беседе с kp.ru он подчеркнул, что профессиональные отношения не должны переноситься в быт.

«Нет-нет, кислое с пресным я никогда не путал. А иначе, понимаете, за актерскую карьеру придется перелюбить всех своих партнерш! Я далек от этого. Я люблю свою жену, и мне хватит. Да, профессиональные отношения не переносятся в быт. Для меня это табу», — заявил Логинов.

По словам исполнителя роли Гены Букина, они с Бочкаревой семь лет проработали «бок о бок» и при этом виделись по 12 часов в день. Логинов заметил, что актеры проводили больше времени с коллегами по сцене, чем с собственными семьями.

Сериал «Счастливы вместе» выходил с 2006 по 2013 год на канале ТНТ и являлся российской адаптацией культового американского ситкома «Женаты и с детьми». 

5.7
Счастливы вместе
2006/Россиямелодрамакомедия
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