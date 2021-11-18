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18 ноября 2021, новость

Сергей Жигунов судится из-за сериала «Первого канала»

Студия отказалась признать Жигунова соавтором сценария
Сергей Жигунов

Актер и продюсер Сергей Жигунов подал в Лефортовский суд Москвы иск на кинокомпанию «Амедиа продакшн» из-за спродюсированного им для «Первого канала» драматического сериала «В парке Чаир».

Сериал о фашистской оккупации с Антоном Хабаровым и Любовью Константиновой в главных ролях может не выйти в эфир из-за того, что студия отказалась признать Жигунова соавтором сценария.

«Я являюсь соавтором этого проекта. В течение полутора лет руководил авторской группой и осуществлял продюсирование, у нас есть все доказательства этого, которые в ближайшее время будут предъявлены в суде», — цитирует продюсера StarHit.

Первое заседание по делу состоялось 11 ноября, новое назначено на девятое декабря. Жигунов напоминает, что владельцем «Амедиа» является промышленно-финансовая группа Access Industries Леонарда Блаватника, участника списка «Форбс», благотворителя и мецената.

«Осознавая, что данный процесс нанесет удар по деловой репутации и его, и "Первого канала", для которого снимается данный телевизионный продукт, я приложил максимум усилий, чтобы урегулировать конфликт в досудебном порядке. Искренне жаль, что "Амедиа" не пошла мне навстречу. Сейчас я намерен отстаивать свою позицию в суде», — объясняет продюсер.

Напомним, ранее Жигунов рассказал о трудностях, с которыми столкнулась команда сериала «Моя прекрасная няня». Он также заявлял, что успех ситкома, главную роль в котором исполнила его бывшая возлюбленная актриса Анастасия Заворотнюк, вряд ли смогут повторить в ближайшие годы. Он отметил, что многие современные телепроекты сильно уступают в качестве ставшему классическим ситкому из нулевых.

5.6
Моя прекрасная няня
2004/Россия6+мелодрамакомедия
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