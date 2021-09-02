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2 сентября 2021, новость

Жигунов рассказал о трудностях на съемках «Моей прекрасной няни»

Актер признался, что американские кинематографисты-консультанты не могли наладить процесс
Анастасия Заворотнюк и Сергей Жигунов в сериале «Моя прекрасная няня»

Российский актер Сергей Жигунов на творческой встрече в Екатеринбурге вспомнил о работе с коллегами из США над сериалом «Моя прекрасная няня». Его слова приводит «Московский комсомолец».

58-летний артист признался, что у него возникали трудности на съемочной площадке, так как до этого он не снимался в проектах западного формата ситуативной комедии.

Жигунов рассказал:

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Это американское изобретение, где в павильоне созданы декорации различных мест: комната, автомобиль, кухня, самолет и так далее. На другой стороне сидят люди и смеются.
Сергей Жигунов

Он подчеркнул, что команде часто приходилось менять декорации, переходя с одного павильона на другой, из-за чего работать было затруднительно. Актерам помогали американские кинематографисты-консультанты, ранее работавшие над сериалом «Друзья», но у них, по словам Жигунова, не получалось эффективно наладить съемочный процесс.

Ситуация изменилась, когда из сериала уволили западных коллег и в работу над шоу влился сценарист Алексей Кирющенко. Он смог, по мнению артиста, донести до команды идею американского ситкома.

5.6
Моя прекрасная няня
2004/Россия6+мелодрамакомедия
Моя оценка

Ранее Жигунов заявил, что успех сериала «Моя прекрасная няня», главную роль в котором исполнила его бывшая возлюбленная актриса Анастасия Заворотнюк, вряд ли смогут повторить в ближайшие годы. Он отметил, что многие современные телепроекты сильно уступают в качестве ставшему классическим ситкому из нулевых.

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