Жигунов рассказал о трудностях на съемках «Моей прекрасной няни»

Российский актер Сергей Жигунов на творческой встрече в Екатеринбурге вспомнил о работе с коллегами из США над сериалом «Моя прекрасная няня». Его слова приводит «Московский комсомолец».
58-летний артист признался, что у него возникали трудности на съемочной площадке, так как до этого он не снимался в проектах западного формата ситуативной комедии.
Жигунов рассказал:
Это американское изобретение, где в павильоне созданы декорации различных мест: комната, автомобиль, кухня, самолет и так далее. На другой стороне сидят люди и смеются.
Он подчеркнул, что команде часто приходилось менять декорации, переходя с одного павильона на другой, из-за чего работать было затруднительно. Актерам помогали американские кинематографисты-консультанты, ранее работавшие над сериалом «Друзья», но у них, по словам Жигунова, не получалось эффективно наладить съемочный процесс.
Ситуация изменилась, когда из сериала уволили западных коллег и в работу над шоу влился сценарист Алексей Кирющенко. Он смог, по мнению артиста, донести до команды идею американского ситкома.
Ранее Жигунов заявил, что успех сериала «Моя прекрасная няня», главную роль в котором исполнила его бывшая возлюбленная актриса Анастасия Заворотнюк, вряд ли смогут повторить в ближайшие годы. Он отметил, что многие современные телепроекты сильно уступают в качестве ставшему классическим ситкому из нулевых.