Дуэйн Джонсон захотел стать новым Бондом

Дуэйн Джонсон | Источник: Legion-Media.ru

Голливудский актер Дуэйн Скала Джонсон готов заменить британского актера Дэниэла Крэйга в роли Джейса Бонда. Об этом сообщает Daily Mail.

Британец окончательно решил «покинуть пост агента 007» после очередного фильма бондианы «Не время умирать».

Звезда же голливудских боевиков, напротив, хочет стать Бондом. Таким образом, считает Скала, он продолжит семейную традицию. Его дед Питер Майвиа был профессиональным рестлером с Самоа, и однажды появился во второстепенной роли в фильме бондианы «Живешь только дважды» с Шоном Коннери.

Отмечается, что до этого роль Бонда только дважды доставалась актерам небританского происхождения. Речь идет об австралийце Джордже Лэзенби и ирландце Пирсе Броснане.

Напомним, ранее называлось имя наиболее вероятного претендента на роль Бонда. Им стал Том Харди. Позже сыгравшая одну из главных ролей в новом фильме бондианы «Не время умирать» актриса Наоми Харрис в новом интервью объяснила, почему считает Харди отличным претендентом на роль нового супершпиона Джеймса Бонда после ухода из франшизы Дэниэла Крэйга.