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12 ноября 2021, новость

Муцениеце призналась, что готова сниматься в фильмах с Прилучным

Актеры развелись в 2020 году
Агата Муцениеце, Павел Прилучный | Источник: Legion-Media.ru

Актриса Агата Муцениеце в интервью Иде Галич на онлайн-шоу «Есть вопросики» призналась, что готова сниматься с бывшим мужем Павлом Прилучным в одних проектах. Муцениеце поделилась рассуждениями:

Новость
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Сейчас — вообще без проблем. <...> Я буду играть, например, Олесю, а он — Александра, и он будет для меня Александр, а не Прилучный. Между дублями я постараюсь улыбаться и здороваться.

При этом актриса добавила, что в первое время после развода «била истерику», а также отказалась играть с Прилучным в одном спектакле и не стала продолжать сниматься вместе с ним в сериале «В клетке». Муцениеце также подчеркнула, что после расставания стала «в миллион раз увереннее» в актерском плане, избавившись от запретов, которые ее сдерживали.

В браке с Прилучным звезда прожила без малого десять лет — пара оформила развод в 2020 году.

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