Муцениеце призналась, что готова сниматься в фильмах с Прилучным

Сейчас — вообще без проблем. <...> Я буду играть, например, Олесю, а он — Александра, и он будет для меня Александр, а не Прилучный. Между дублями я постараюсь улыбаться и здороваться.

При этом актриса добавила, что в первое время после развода «била истерику», а также отказалась играть с Прилучным в одном спектакле и не стала продолжать сниматься вместе с ним в сериале «В клетке». Муцениеце также подчеркнула, что после расставания стала «в миллион раз увереннее» в актерском плане, избавившись от запретов, которые ее сдерживали.