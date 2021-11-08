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8 ноября 2021, новость

Бузова намекнула на полумиллионную задолженность МХАТа перед ней

Певице и телеведущей, судя по всему, не выплатили гонорар за участие в спектакле
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10
фотографий
10
фотографий

Певица и телеведущая Ольга Бузова намекнула на то, что Московский Художественный академический театр имени М. Горького задолжал ей гонорар за спектакль «Чудесный грузин». Знаменитость сообщила, что планирует решать вопрос через адвоката. Комментарий, опубликованный на сайте НТВ, певица дала программе «Ты не поверишь!».

По словам Бузовой, руководство театра оповестило ее об отмене постановки в последний момент. Кроме того, ей якобы не выплатили зарплату, которая, по данным журналистов, составляет порядка 450 тысяч рублей. Звезда отметила:

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Дело в том, что со мной не выходят на связь, и я как человек, который соблюдает закон во всех отношениях, буду решать это обстоятельство уже со своим адвокатом.

Об отмене спектакля с участием Бузовой «Чудесный грузин», показ которого должен был состояться 2 ноября, стало известно 31 октября. Позднее певица, комментируя инцидент, пожелала театру, чтобы продажи билетов на все спектакли были такими же, как на «Чудесного грузина», и приложила скриншот, из которого следует, что все билеты на постановку были проданы.

Новый гендиректор МХАТа имени Горького Владимир Кехман объяснил, что причиной отмены спектакля с Бузовой стали финансовые проблемы. По словам Кехмана, он говорил с Бузовой и предупреждал ее о снятии спектакля.

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