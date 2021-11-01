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1 ноября 2021, новость

Бузова возмутилась из-за отмены спектакля с ее участием во МХАТе

Звезда обратилась к театру в своем инстаграме
Ольга Бузова | Источник: Агентство городских новостей «Москва»

Телеведущая, актриса и певица Ольга Бузова прокомментировала отмену спектакля «Чудесный грузин» во МХАТ имени Горького. Об этом она написала в своем инстаграме.

«Уважаемый МХАТ! Желаю вам всегда таких продаж на все ваши постановки, как были на спектакле с моим участием», — говорится в посте.

Новость
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Ранее стало известно, что МХАТ имени Горького отменил спектакль «Чудесный грузин» с Ольгой Бузовой, показ которого планировался во вторник, 2 ноября. Уточняется, что спектакль не будет снят из репертуара — его показ переносится на неопределенный срок.

Кинокритик Давид Шнейдеров, в свою очередь, заявил, что низкий уровень продаж билетов на спектакль с Ольгой Бузовой обусловлен коронавирусными ограничениями и негативом вокруг игры артистки. По его словам, люди не очень понимают, зачем им идти в театр по QR-кодам, ведь Бузова «не великая актриса». К тому же, по словам Шнейдерова, ажиотаж вокруг ее появления на сцене постепенно сходит на нет.

Напомним, спектакль «Чудесный грузин» рассказывает о молодом Иосифе Сталине. Героиня Бузовой, по словам художественного руководителя МХАТ имени Горького Эдуарда Боякова,— «брошенная девица Белла Шанталь», «певица кабаре и корпоративов», которая «вызывает у всех усмешку». Как отмечал ранее Бояков, в постановке Ольга Бузова играет «фактически саму себя».

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