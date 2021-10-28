Лолита, Кудрявцева и Пьеха на съемках шоу «Суперстар!»

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Популярное музыкальное шоу «Суперстар! Возвращение», в рамках которого за звание победителя будут бороться десять артистов, бывших на пике популярности в 80-е, 90-е и 00-е годы, возвращается в эфир с новым сезоном.

Его участниками станут: легендарный Шура, кумир миллионов женщин Авраам Руссо, экс-участник групп «Форум» и «Электроклуб» Виктор Салтыков, певицы Любаша, Анастасия, Наталия Власова и Вика Цыганова, финалист четвертой «Фабрики звезд» Юрий Титов, а также заслуженные артисты России – певец Юлиан и Алена Апина.

Ведущими второго сезона «Суперстар! Возвращение» вновь станут популярная российская певица Лолита Милявская и Вадим Такменев.

Самое главное мое ожидание от нового сезона совпадает с ожиданиями участников. <...> Мое ожидание, что мои коллеги начнут пахать заново и опять будут столь же любимы с новыми песнями, как и со старыми. Лолита Милявская

Как и в первом сезоне, каждый выпуск программы будет посвящен определенной теме: участникам предстоит исполнить свой хит в новой обработке, шлягер на все времена, посвящение ушедшим друзьям, песню в другом жанре, песни друзей, застольные и новогодние песни. Их выступления будет оценивать жюри, в состав которого вошли Маша Распутина, Стас Пьеха, Лера Кудрявцева и музыкальный критик Сергей Соседов.

Напомним, «Суперстар! Возвращение» является перезапуском проекта «Ты — суперстар!», выходившего в 2007—2009 годах. Победителями первого сезона стали сразу два участника — Ирина Шведова и Богдан Титомир.