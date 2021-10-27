Звезда «Хода королевы» появилась на премьере нового фильма

Психологический триллер «Прошлой ночью в Сохо» впервые был представлен на 78-м Международном кинофестивале в Венеции .

По сюжету, каждую ночь Элоиза, грезящая о карьере модного дизайнера, оказывается в Лондоне 1960-х, где в отражениях вместо себя видит начинающую певицу, наслаждается гламурной жизнью и романом с красивым мужчиной. Постепенно эти сны проникают в реальные будни девушки, населяя их призраками и ужасом.