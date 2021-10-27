Звезда «Хода королевы» появилась на премьере нового фильма

В Лос-Анджелесе состоялась премьера фильма «Прошлой ночью в Сохо». Мероприятие посетили исполнительницы главных ролей, актрисы Аня Тейлор-Джой и Томасин МакКензи, а также режиссер картины Эдгар Райт. Поддержали выход ленты модель Адриана Лима, режиссер Тайка Вайтити и другие знаменитости.
Психологический триллер «Прошлой ночью в Сохо» впервые был представлен на 78-м Международном кинофестивале в Венеции.
По сюжету, каждую ночь Элоиза, грезящая о карьере модного дизайнера, оказывается в Лондоне 1960-х, где в отражениях вместо себя видит начинающую певицу, наслаждается гламурной жизнью и романом с красивым мужчиной. Постепенно эти сны проникают в реальные будни девушки, населяя их призраками и ужасом.
В российский прокат фильм предполагается к выходу 11 ноября.