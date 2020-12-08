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8 декабря 2020, Кино Mail.ruстатьяНовое имя

Королева крика и шахмат: все о гипнотической Ане Тейлор-Джой

Рассказываем все, что надо знать о молодой звезде хорроров, успешно вырвавшейся за рамки этого жанра, заставившей всех полюбить шахматы и заодно заворожившей собой современный кинематограф
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30
фотографий
30
фотографий

Аргентинская кровь и английский по «Гарри Поттеру»

Аня Тейлор-Джой родилась в США в семье классических «граждан мира». Ее мать, психолог, наполовину испанка, наполовину — британка; отец, выпускник Принстона, банкир, позднее переквалифицировавшийся в морского гонщика, имеет аргентинские и шотландские корни. Аня стала их шестым ребенком, и вскоре после ее появления на свет семья перебралась в Аргентину. Родным языком будущей актрисы стал испанский. Переехав в Лондон в возрасте шести лет, Аня еще два года отказывалась учить английский в надежде вернуться в Латинскую Америку. Когда ей исполнилось восемь, дядя научил ее говорить и читать по-английски с помощью книг про Гарри Поттера.

Я слишком британка, чтобы быть аргентинкой, и слишком аргентинка, чтобы быть британкой.
Аня Тейлор-Джой

Так описывает себя 24-летняя Аня, добавляя, что чувство юмора у нее английское, а темперамент теплый, аргентинский.

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Бросила школу ради актерской карьеры

Аня как дочь хоть и бывшего, но банкира получила престижное образование. Младшеклассницей она посещала лондонскую школу Hill House, в которой учился сам принц Чарльз, а старшеклассницей — школу Queen's Gate, выпускницей которой числится его жена Камилла. Впрочем, академические науки Аню занимали не сильно, и в 16 лет она бросила учебу, чтобы стать актрисой. Тогда же она подписала свой первый контракт с модельным агентством, а вскоре перебралась в Нью-Йорк и обзавелась личным агентом.

Провалила пробы на роль юной Малефисенты

Свое первое значимое прослушивание Аня благополучно провалила. Это были пробы на роль героини Анджелины Джоли в юности – в сказке «Малефисента» (в итоге ее сыграла Элла Пернелл). Тейлор-Джой тогда, по собственному признанию, «выплакала все глаза»:

Это был мой самый первый опыт отказа, самого настоящего отказа. И это был «Дисней», который для меня был просто «О боже, сам "Дисней"». И хотя я совсем не похожа на Анджелину Джоли, я все равно очень долго потом плакала.
Аня Тейлор-Джой

Новая scream queen

Впрочем, уже спустя год после этой неудачи Тейлор-Джой ждал прорыв – фильм ужасов Роберта Эггерса «Ведьма», в котором актриса сыграла главную героиню Томасин. Мрачная параноидальная сказка про пуритан из Новой Англии покорила «Сандэнс» и попала во всевозможные рейтинги лучших хорроров. Аню же с ее огромными инопланетными глазами незамедлительно провозгласили новой «королевой крика».

Аня Тейлор-Джой в фильме «Ведьма»

Этот статус она закрепила вышедшими следом научно-фантастическим хоррором «Морган» (Аня сыграла злобного человеческого гибрида) и психологическим триллером «Сплит» с Джеймсом МакЭвоем. Далее были зловещие «Чистокровные» (один из последних фильмов с Антоном Ельчиным, Джой же досталась роль социопатки Лили, задумавшей убить своего отчима), мрачная «Обитель теней» и, конечно, «Стекло», где Аня вновь вошла в образ спасшейся жертвы маньяка с 24-личностями Кейси.

5.9
Ведьма
2015/США, Бразилия, Канада, Великобритания18+детективужасы
Моя оценка

Не просто «девочка из хорроров»

Несмотря на мистическое выражение лица, которое так любят эксплуатировать режиссеры хорроров, Аня смогла выйти за рамки амплуа актрисы одного жанра. Сначала она, как и полагается восходящей звезде, снялась в экранизации комикса. В случае Ани это были «Новые мутанты», в которых она сыграла Ульяну Распутину, или Мэджик, одного из немногих русских персонажей Marvel. Параллельно актриса пробовала себя и в костюмных драмах: снялась в пятом сезоне «Острых козырьков», сыграла дочь Марии Кюри в биографическом фильме «Опасный элемент». А в 2020-м году вышла новая экранизация классического романа Джейн Остин «Эмма», где Аня блистала в образе своенравной сводницы.

Аня Тейлор-Джой в фильме «Эмма»

Ход конем

Но, конечно, самый знаковый на сегодня проект Тейлор-Джой — вовсе не хоррор, а драматический мини-сериал Netflix «Ход королевы», имевший бешеный успех этой осенью и ставший самым просматриваемым в своей категории в истории платформы. Аня играет гениальную шахматистку Бет Хармон (СССР, Александр Алехин и водка с транквилизаторами прилагаются). Актриса признается, что ее всегда тянуло к шестидесятым, так как «люди тогда действительно меняли мир». О своей героине она отзывается так:

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Бет странным образом выпадает из этого времени, вот, что в ней интересно. Женщины еще не обладают равными правами с мужчинами, но она этого не видит. Она осознает свою гениальность, но при этом не понимает, почему кто-то может считать ее второсортной только из-за того, что она девочка.
Аня Тейлор-Джой

В общем, «Ход королевы» хоть и перенес зрителя в другую эпоху, но получился крайне злободневным, а еще в разы увеличил мировые продажи шахмат и интерес к этой интеллектуальной игре. И заодно укрепил прекрасную Аню в статусе настоящей мировой кинозвезды.

Шарлиз Терон подвинется

С учетом последнего, в фильмографии Тейлор-Джой прибавилось больших многообещающих проектов: например, недавно было объявлено, что ее утвердили на роль молодой Фуриосы в приквеле «Безумного Макса», посвященного истории этой героини. Сперва режиссер Джордж Миллер рассматривал вариант омолодить Шарлиз Терон при помощи графических технологий, но потом, к счастью, отказался от этой идеи (чем, кстати, разбил сердце самой Терон). Сюжет будущей картины держится в тайне, но возможно, он будет основан на комиксах, а значит, нам покажут историю похищения Фуриосы из матриархального общества. Аня пообещала ни в коем случае не подражать Шарлиз:

Я влюблена в Фуриосу, созданную Шарлиз. Она проделала невероятную работу. Даже подумать не могу, чтобы занять ее место. Моя героиня будет совсем другой, иначе и быть не может.
Аня Тейлор-Джой

Среди других ожидаемых проектов с участием актрисы — масштабная историческая сага «Северянин» об исландских викингах. Снимает его, кстати, тот самый Роберт Эггерс, который и открыл Ане дорогу в большое кино своим дебютным фильмом ужасов «Ведьма» (он же автор еще одного нашумевшего хоррора — «Маяка» с Робертом Паттинсоном). Компанию Ане в новой картине составят Николь Кидман, Александр и Билл Скарсгарды, а также Уиллем Дефо. Кажется, после такого о несостоявшихся когда-то совместных съемках с Анджелиной Джоли 24-летней Ане Тейлор-Джой можно больше не переживать.

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