Королева крика и шахмат: все о гипнотической Ане Тейлор-Джой

Аргентинская кровь и английский по «Гарри Поттеру»
Аня Тейлор-Джой родилась в США в семье классических «граждан мира». Ее мать, психолог, наполовину испанка, наполовину — британка; отец, выпускник Принстона, банкир, позднее переквалифицировавшийся в морского гонщика, имеет аргентинские и шотландские корни. Аня стала их шестым ребенком, и вскоре после ее появления на свет семья перебралась в Аргентину. Родным языком будущей актрисы стал испанский. Переехав в Лондон в возрасте шести лет, Аня еще два года отказывалась учить английский в надежде вернуться в Латинскую Америку. Когда ей исполнилось восемь, дядя научил ее говорить и читать по-английски с помощью книг про Гарри Поттера.
Я слишком британка, чтобы быть аргентинкой, и слишком аргентинка, чтобы быть британкой.
Так описывает себя 24-летняя Аня, добавляя, что чувство юмора у нее английское, а темперамент теплый, аргентинский.
Бросила школу ради актерской карьеры
Аня как дочь хоть и бывшего, но банкира получила престижное образование. Младшеклассницей она посещала лондонскую школу Hill House, в которой учился сам принц Чарльз, а старшеклассницей — школу Queen's Gate, выпускницей которой числится его жена Камилла. Впрочем, академические науки Аню занимали не сильно, и в 16 лет она бросила учебу, чтобы стать актрисой. Тогда же она подписала свой первый контракт с модельным агентством, а вскоре перебралась в Нью-Йорк и обзавелась личным агентом.
Провалила пробы на роль юной Малефисенты
Свое первое значимое прослушивание Аня благополучно провалила. Это были пробы на роль героини Анджелины Джоли в юности – в сказке «Малефисента» (в итоге ее сыграла Элла Пернелл). Тейлор-Джой тогда, по собственному признанию, «выплакала все глаза»:
Это был мой самый первый опыт отказа, самого настоящего отказа. И это был «Дисней», который для меня был просто «О боже, сам "Дисней"». И хотя я совсем не похожа на Анджелину Джоли, я все равно очень долго потом плакала.
Новая scream queen
Впрочем, уже спустя год после этой неудачи Тейлор-Джой ждал прорыв – фильм ужасов Роберта Эггерса «Ведьма», в котором актриса сыграла главную героиню Томасин. Мрачная параноидальная сказка про пуритан из Новой Англии покорила «Сандэнс» и попала во всевозможные рейтинги лучших хорроров. Аню же с ее огромными инопланетными глазами незамедлительно провозгласили новой «королевой крика».
Этот статус она закрепила вышедшими следом научно-фантастическим хоррором «Морган» (Аня сыграла злобного человеческого гибрида) и психологическим триллером «Сплит» с Джеймсом МакЭвоем. Далее были зловещие «Чистокровные» (один из последних фильмов с Антоном Ельчиным, Джой же досталась роль социопатки Лили, задумавшей убить своего отчима), мрачная «Обитель теней» и, конечно, «Стекло», где Аня вновь вошла в образ спасшейся жертвы маньяка с 24-личностями Кейси.
Не просто «девочка из хорроров»
Несмотря на мистическое выражение лица, которое так любят эксплуатировать режиссеры хорроров, Аня смогла выйти за рамки амплуа актрисы одного жанра. Сначала она, как и полагается восходящей звезде, снялась в экранизации комикса. В случае Ани это были «Новые мутанты», в которых она сыграла Ульяну Распутину, или Мэджик, одного из немногих русских персонажей Marvel. Параллельно актриса пробовала себя и в костюмных драмах: снялась в пятом сезоне «Острых козырьков», сыграла дочь Марии Кюри в биографическом фильме «Опасный элемент». А в 2020-м году вышла новая экранизация классического романа Джейн Остин «Эмма», где Аня блистала в образе своенравной сводницы.
Ход конем
Но, конечно, самый знаковый на сегодня проект Тейлор-Джой — вовсе не хоррор, а драматический мини-сериал Netflix «Ход королевы», имевший бешеный успех этой осенью и ставший самым просматриваемым в своей категории в истории платформы. Аня играет гениальную шахматистку Бет Хармон (СССР, Александр Алехин и водка с транквилизаторами прилагаются). Актриса признается, что ее всегда тянуло к шестидесятым, так как «люди тогда действительно меняли мир». О своей героине она отзывается так:
Бет странным образом выпадает из этого времени, вот, что в ней интересно. Женщины еще не обладают равными правами с мужчинами, но она этого не видит. Она осознает свою гениальность, но при этом не понимает, почему кто-то может считать ее второсортной только из-за того, что она девочка.
В общем, «Ход королевы» хоть и перенес зрителя в другую эпоху, но получился крайне злободневным, а еще в разы увеличил мировые продажи шахмат и интерес к этой интеллектуальной игре. И заодно укрепил прекрасную Аню в статусе настоящей мировой кинозвезды.
Шарлиз Терон подвинется
С учетом последнего, в фильмографии Тейлор-Джой прибавилось больших многообещающих проектов: например, недавно было объявлено, что ее утвердили на роль молодой Фуриосы в приквеле «Безумного Макса», посвященного истории этой героини. Сперва режиссер Джордж Миллер рассматривал вариант омолодить Шарлиз Терон при помощи графических технологий, но потом, к счастью, отказался от этой идеи (чем, кстати, разбил сердце самой Терон). Сюжет будущей картины держится в тайне, но возможно, он будет основан на комиксах, а значит, нам покажут историю похищения Фуриосы из матриархального общества. Аня пообещала ни в коем случае не подражать Шарлиз:
Я влюблена в Фуриосу, созданную Шарлиз. Она проделала невероятную работу. Даже подумать не могу, чтобы занять ее место. Моя героиня будет совсем другой, иначе и быть не может.
Среди других ожидаемых проектов с участием актрисы — масштабная историческая сага «Северянин» об исландских викингах. Снимает его, кстати, тот самый Роберт Эггерс, который и открыл Ане дорогу в большое кино своим дебютным фильмом ужасов «Ведьма» (он же автор еще одного нашумевшего хоррора — «Маяка» с Робертом Паттинсоном). Компанию Ане в новой картине составят Николь Кидман, Александр и Билл Скарсгарды, а также Уиллем Дефо. Кажется, после такого о несостоявшихся когда-то совместных съемках с Анджелиной Джоли 24-летней Ане Тейлор-Джой можно больше не переживать.