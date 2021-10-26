Богомолов заменил в спектакле Зудину Миркурбановым

Марина Зудина

В Театре Наций прошла премьера постановки «На каждого мудреца». Это новое и вольное прочтение режиссером Константином Богомоловым комедии Александра Островского, пишет «КП». Но поклонники актрисы Марины Зудиной не увидели ее на сцене, хотя ее участие громко анонсировалось еще в начале сентября.

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На пресс-коференции, посвященной началу нового сезона, в театре заявили, что вдова Олега Табакова после долгого затишья вернется на сцену, благодаря покровительству мужа Ксении Собчак, пишет издание. До этого Богомолов и Зудина уже работали вместе над спектаклями, актриса снималась у режиссера сериале «Содержанки».

В Театре Наций подтвердили, что Зудина должна была играть в спектакле «На всякого мудреца».

«Но во время репетиций режиссер принял решение вывести ее из постановки. О причинах нам неизвестно. Сейчас эту роль — Софьи Турусиной — исполняет Игорь Миркурбанов», — сообщили в театре.