Стало известно, кто сыграет Кена в фильме о Барби с Марго Робби

Райан Гослинг | Источник: Legion-Media.ru

Канадскому актеру Райану Гослингу достанется роль Кена в фильме о кукле Барби. Об этом пишет Deadline, ссылаясь на источники.

По их информации, артист находится на финальной стадии переговоров с киностудией Warner Bros.

Детали сюжета киноленты в настоящее время неизвестны. Режиссером выступит номинантка на премии «Оскар» и «Золотой глобус» Грета Гервиг. Она написала сценарий к картине вместе с режиссером «Брачной истории» Ноа Баумбаком.