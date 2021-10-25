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25 октября 2021, новость

Стало известно, кто сыграет Кена в фильме о Барби с Марго Робби

Переговоры с актером находятся на финальной стадии
Райан Гослинг | Источник: Legion-Media.ru

Канадскому актеру Райану Гослингу достанется роль Кена в фильме о кукле Барби. Об этом пишет Deadline, ссылаясь на источники.

По их информации, артист находится на финальной стадии переговоров с киностудией Warner Bros.

Детали сюжета киноленты в настоящее время неизвестны. Режиссером выступит номинантка на премии «Оскар» и «Золотой глобус» Грета Гервиг. Она написала сценарий к картине вместе с режиссером «Брачной истории» Ноа Баумбаком.

Ранее австралийскую актрису Марго Робби утвердили на главную роль в фильме о кукле Барби. Как сообщалось, Warner Bros. заключила соглашение с компанией по производству игрушек Mattel, в рамках которого она снимет полнометражную картину «Барби» с Робби.

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