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11 октября 2021, новость

Бузовой сделали предложение на белорусском «X-Факторе»

По словам телеведущей, она «хотела согласиться»

Певице Ольге Бузовой сделали предложение в эфире белорусской версии мирового шоу «X-фактор». Конкурсант Дмитрий Сивчик признался, что является давним поклонником телеведущей — и музыкой начал заниматься именно из-за нее. Перед выступлением он подарил российской артистке букет цветов, а также предложил ей стать его женой.

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Сивчик заявил:

Оля, я шел к этому дню очень долго. Ты, наверное, думаешь, что я сумасшедший или дурачок. И ты будешь права, потому что ты реально свела меня с ума своей красотой — и в принципе как человек. И поэтому прямо здесь и сейчас, Оля, я решился тебе сказать… Оля, выходи за меня.

Конкурсант также добавил, что Бузова может не торопиться с ответом.

Сама телеведущая, участвующая в «X-Факторе» в качестве члена жюри, подчеркнула, что «могла бы слепить из него мужика», но конкретного ответа на предложение руки и сердца не дала.

Я только хотела согласиться. Парень молодой, могла бы слепить из него такого мужика. А он: «Не говори пока ответа».
Ольга Бузова

По решению жюри Сивчик прошел в следующий этап шоу — в том числе и благодаря голосу российской телеведущей.

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Напомним, о том, что Бузова вошла в жюри белорусской версии мирового шоу талантов «Х-Фактор», стало известно в мае 2021 года. По правилам проекта в каждом выпуске участники исполняют музыкальные номера, в подготовке которых обычно участвуют наставники из числа судей. На протяжении всего конкурса судьи помогают участникам с выбором песни, стилем и постановкой выступлений. Главный приз — контракт с известной звукозаписывающей компанией.

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