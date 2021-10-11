Бузовой сделали предложение на белорусском «X-Факторе»

Оля, я шел к этому дню очень долго. Ты, наверное, думаешь, что я сумасшедший или дурачок. И ты будешь права, потому что ты реально свела меня с ума своей красотой — и в принципе как человек. И поэтому прямо здесь и сейчас, Оля, я решился тебе сказать… Оля, выходи за меня.