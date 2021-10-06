Муцениеце пожелала полететь в космос и получить «Оскар»

Актриса Агата Муцениеце поделилась в своем инстаграме мечтой о полете в космос и получении приза Американской академии кинематографических искусств и наук.

5 октября экипаж с актрисой Юлией Пересильд, режиссером Климом Шипенко и космонавтом Антоном Шкаплеровым успешно прибыл на Международную космическую станцию. Там кинематографистам предстоит снять первый в истории игровой фильм, частично созданный в космосе, — «Вызов».