Звезда «Папиных дочек» получила травму на «Ледниковом периоде»

Актриса Дарья Мельникова жестко упала на лед во время репетиции номера для шоу «Ледниковый период» на «Первом канале». Об этом она рассказала на своей странице в инстаграме.
Сказать, что страшно, — ничего не сказать. Меня начало трясти еще вчера. Еще до эфиров я успела грохнуться и получить травму, но меня реанимировали, поставили на коньки, и скоро вы увидите наш первый прокат. Страшно все время. Сложно. И ничего не получается. Секунда кайфа и сутки «без шансов». Все тело в синяках. Капельницы.
Несмотря на трудности, звезда сериала «Папины дочки» поблагодарила за плодотворную работу постановщика номеров Илью Авербуха и своего партнера — олимпийского чемпиона по парному фигурному катанию Максима Маринина.
Проект «Ледниковый период» вернется в эфир «Первого канала» 2 октября. Выступления пар, составленных из приглашенных звезд и профессиональных фигуристов, будет оценивать жюри во главе с Татьяной Анатольевной Тарасовой. Два постоянных члена жюри этого сезона — Татьяна Навка и Максим Траньков, еще двое будут меняться.
Имена участников уже известны. Помимо Мельниковой и Маринина, на лед в новом сезоне выйдут Даня Милохин (в паре с Евгенией Медведевой), Агата Муцениеце (с Александром Энбертом), Давид Манукян (с Аделиной Сотниковой), Ксения Бородина (с Дмитрием Соловьевым), а также Аглая Шиловская, Яна Хохлова, Макар Запорожский, Кирилл Зайцев, Никита Пресняков, Анна Старшенбаум и Янина Студилина. Ведущими шоу, как и в прошлом сезоне, стали Алина Загитова и Алексей Ягудин.