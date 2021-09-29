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29 сентября 2021, новость

Звезда «Папиных дочек» получила травму на «Ледниковом периоде»

Дарья Мельникова рассказала о съемках первого эфира популярного телепроекта
9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

Актриса Дарья Мельникова жестко упала на лед во время репетиции номера для шоу «Ледниковый период» на «Первом канале». Об этом она рассказала на своей странице в инстаграме.

Новость
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Сказать, что страшно, — ничего не сказать. Меня начало трясти еще вчера. Еще до эфиров я успела грохнуться и получить травму, но меня реанимировали, поставили на коньки, и скоро вы увидите наш первый прокат. Страшно все время. Сложно. И ничего не получается. Секунда кайфа и сутки «без шансов». Все тело в синяках. Капельницы.
Дарья Мельникова

Несмотря на трудности, звезда сериала «Папины дочки» поблагодарила за плодотворную работу постановщика номеров Илью Авербуха и своего партнера — олимпийского чемпиона по парному фигурному катанию Максима Маринина.

Проект «Ледниковый период» вернется в эфир «Первого канала» 2 октября. Выступления пар, составленных из приглашенных звезд и профессиональных фигуристов, будет оценивать жюри во главе с Татьяной Анатольевной Тарасовой. Два постоянных члена жюри этого сезона — Татьяна Навка и Максим Траньков, еще двое будут меняться.

Имена участников уже известны. Помимо Мельниковой и Маринина, на лед в новом сезоне выйдут Даня Милохин (в паре с Евгенией Медведевой), Агата Муцениеце (с Александром Энбертом), Давид МанукянАделиной Сотниковой), Ксения Бородина (с Дмитрием Соловьевым), а также Аглая Шиловская, Яна Хохлова, Макар Запорожский, Кирилл Зайцев, Никита Пресняков, Анна Старшенбаум и Янина Студилина. Ведущими шоу, как и в прошлом сезоне, стали Алина Загитова и Алексей Ягудин.

6.7
Ледниковый период
2007/Россияшоу талантов
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