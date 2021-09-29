Звезда «Папиных дочек» получила травму на «Ледниковом периоде»

Сказать, что страшно, — ничего не сказать. Меня начало трясти еще вчера. Еще до эфиров я успела грохнуться и получить травму, но меня реанимировали, поставили на коньки, и скоро вы увидите наш первый прокат. Страшно все время. Сложно. И ничего не получается. Секунда кайфа и сутки «без шансов». Все тело в синяках. Капельницы.