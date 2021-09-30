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30 сентября 2021, фоторепортажКрасная дорожка

Собчак с мужем, Глюкоза на премьере фильма Бондарчука об отце

Звезды посетили показ документального фильма «Бондарчук. BATTLE»
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Фото: Григорий Галантный, Никита Черный, Анна Темерина

В столичном кинотеатре «Художественный» состоялась премьера документального фильма Дениса Катаева и Антона Желнова «Бондарчук. BATTLE».

Новая картина про Сергея Бондарчука – не традиционное описание жизни известного режиссера и не байопик, приуроченный к круглой дате. О мастере, его жизни и творчестве рассказывают его коллеги и близкие, среди которых — Федор Бондарчук, Никита Михалков и Анастасия Вертинская.

Гостям премьеры фильм представили авторы сценария Антон Желнов и Денис Катаев и продюсер Федор Бондарчук. 

К 100-летию Сергея Бондарчука: 15 лучших фильмов с артистом
В 2020-м году Сергею Бондарчуку исполнилось бы 100 лет. Безусловно, я давно думал сделать картину к этой дате, но понимал, что в это же время появятся разнообразные фильмы о фигуре отца на каналах у моих знакомых и друзей. В голове сидела одна фраза: «разбить стереотипы».
Федор Бондарчук

По словам автора картины Антона Желнова, в середине съемочного процесса началась пандемия, но, несмотря на сложные, «практически военные» обстоятельства, работа продолжилась. «Мы постарались передать на экране это ощущение апокалипсиса, о котором говорит и Анастасия Вертинская в нашем фильме», – подчеркивает сценарист.

Бондарчук. BATTLE
2021/Россия12+документальный
Моя оценка

Первыми зрителями стали Паулина Андреева, Тина Канделаки, Александр Молочников, Ксения Собчак и Константин Богомолов, Илья Стюарт и Светлана Устинова, Константин и Алина Крюковы, Кирилл Серебренников, Резо Гигинеишвили, Филипп Янковский, Александр Паль, Тина Канделаки, Алиса Хазанова, Алексей АграновичНаталья Ионова (Глюк'Oza), Борис Хлебников и многие другие.

Фильм «Бондарчук. BATTLE» выходит в прокат 30 сентября.

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