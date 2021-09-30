Собчак с мужем, Глюкоза на премьере фильма Бондарчука об отце

В 2020-м году Сергею Бондарчуку исполнилось бы 100 лет. Безусловно, я давно думал сделать картину к этой дате, но понимал, что в это же время появятся разнообразные фильмы о фигуре отца на каналах у моих знакомых и друзей. В голове сидела одна фраза: «разбить стереотипы».