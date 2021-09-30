Собчак с мужем, Глюкоза на премьере фильма Бондарчука об отце

В столичном кинотеатре «Художественный» состоялась премьера документального фильма Дениса Катаева и Антона Желнова «Бондарчук. BATTLE».
Новая картина про Сергея Бондарчука – не традиционное описание жизни известного режиссера и не байопик, приуроченный к круглой дате. О мастере, его жизни и творчестве рассказывают его коллеги и близкие, среди которых — Федор Бондарчук, Никита Михалков и Анастасия Вертинская.
Гостям премьеры фильм представили авторы сценария Антон Желнов и Денис Катаев и продюсер Федор Бондарчук.
В 2020-м году Сергею Бондарчуку исполнилось бы 100 лет. Безусловно, я давно думал сделать картину к этой дате, но понимал, что в это же время появятся разнообразные фильмы о фигуре отца на каналах у моих знакомых и друзей. В голове сидела одна фраза: «разбить стереотипы».
По словам автора картины Антона Желнова, в середине съемочного процесса началась пандемия, но, несмотря на сложные, «практически военные» обстоятельства, работа продолжилась. «Мы постарались передать на экране это ощущение апокалипсиса, о котором говорит и Анастасия Вертинская в нашем фильме», – подчеркивает сценарист.
Первыми зрителями стали Паулина Андреева, Тина Канделаки, Александр Молочников, Ксения Собчак и Константин Богомолов, Илья Стюарт и Светлана Устинова, Константин и Алина Крюковы, Кирилл Серебренников, Резо Гигинеишвили, Филипп Янковский, Александр Паль, Тина Канделаки, Алиса Хазанова, Алексей Агранович, Наталья Ионова (Глюк'Oza), Борис Хлебников и многие другие.
Фильм «Бондарчук. BATTLE» выходит в прокат 30 сентября.