Документальная лента, посвященная советскому режиссеру, актеру и сценаристу Сергею Бондарчуку. О мастере, его жизни и творчестве рассказывают его коллеги и близкие, среди которых — Федор Бондарчук, Никита Михалков, Анастасия Вертинская и другие.