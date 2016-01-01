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Бондарчук

2020документальный
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Сюжет фильма:

Документальная лента, посвященная советскому режиссеру, актеру и сценаристу Сергею Бондарчуку. О мастере, его жизни и творчестве рассказывают его коллеги и близкие, среди которых — Федор Бондарчук, Никита Михалков, Анастасия Вертинская и другие.

Режиссер
Илья Белов
В ролях
Сергей Бондарчук, Кристофер Пламмер, Никита Михалков, Федор Бондарчук, Анастасия Вертинская
Страна
Россия
Продюсер
Федор Бондарчук
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Трейлер
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