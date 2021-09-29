Михалков оценил шансы российских фильмов получить «Оскар»

Никита Михалков

Режиссер Никита Михалков заявил, что премия американской киноакадемии «Оскар» стала политизированной. Он считает, что российским фильмам бессмысленно в ней участвовать, сообщает РИА «Новости».

В кулуарах международного кинофестиваля «Жемчужина Шелкового пути» в Ташкенте Михалков оценил шансы отечественных картин получить премию «Оскар». По его мнению, российский кинематограф обладает «никакими» для этого возможностями. На вопрос, какие отечественные ленты могли бы получить премию в этом году, Михалков ответил:

Никакие. Потому что «Оскар» уже стал никаким. Никита Михалков

Кинематографист допустил, что кому-то нужно участвовать в этой премии, «но "Оскар" стал абсолютно политизированным».

Ранее Михалков оценил свой вклад в российский кинематограф. Он признался, что не чувствует себя гуру, и допускает, что некоторые люди не разделяют его точку зрения. «Фильмы, премии — приятно, когда в студии у тебя стоят "Оскар" и "Золотой лев". Но я никогда не работал ради этого», — отметил он.