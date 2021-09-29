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29 сентября 2021, новость

Михалков оценил шансы российских фильмов получить «Оскар»

Кинематографист назвал премию американской киноакадемии «абсолютно политизированной»
Никита Михалков

Режиссер Никита Михалков заявил, что премия американской киноакадемии «Оскар» стала политизированной. Он считает, что российским фильмам бессмысленно в ней участвовать, сообщает РИА «Новости».

В кулуарах международного кинофестиваля «Жемчужина Шелкового пути» в Ташкенте Михалков оценил шансы отечественных картин получить премию «Оскар». По его мнению, российский кинематограф обладает «никакими» для этого возможностями. На вопрос, какие отечественные ленты могли бы получить премию в этом году, Михалков ответил:

Новость
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Никакие. Потому что «Оскар» уже стал никаким.
Никита Михалков

Кинематографист допустил, что кому-то нужно участвовать в этой премии, «но "Оскар" стал абсолютно политизированным».

Ранее Михалков оценил свой вклад в российский кинематограф. Он признался, что не чувствует себя гуру, и допускает, что некоторые люди не разделяют его точку зрения. «Фильмы, премии — приятно, когда в студии у тебя стоят "Оскар" и "Золотой лев". Но я никогда не работал ради этого», — отметил он.

Картина Михалкова «Утомленные солнцем» в 1995 году получила «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

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