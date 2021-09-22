Дензел Вашингтон играет Макбета: первый трейлер фильма

Вышел первый трейлер фильма «Трагедия Макбета». Ролик был опубликован в интернете.

Производством ленты по мотивам трагедии английского писателя Уильяма Шекспира занялась независимая американская киностудия A24.

<iframe width="848" height="477" src="https://ok.ru/videoembed/3399859505869?silent=1" frameborder="0" allow="autoplay" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Роль Лорда Макбета в новом проекте режиссера Джоэла Коэна исполнит двукратный лауреат «Оскара», голливудский актер Дензел Вашингтон. В съемках картины приняли участие такие артисты, как Фрэнсис Макдорманд, Брендан Глисон, Ралф Айнесон и другие.

Отмечается, что «Трагедия Макбета» станет первым фильмом постановщика, над которым он работал без своего брата Итана.