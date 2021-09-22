Дензел Вашингтон играет Макбета: первый трейлер фильма

Вышел первый трейлер фильма «Трагедия Макбета». Ролик был опубликован в интернете.
Производством ленты по мотивам трагедии английского писателя Уильяма Шекспира занялась независимая американская киностудия A24.
Роль Лорда Макбета в новом проекте режиссера Джоэла Коэна исполнит двукратный лауреат «Оскара», голливудский актер Дензел Вашингтон. В съемках картины приняли участие такие артисты, как Фрэнсис Макдорманд, Брендан Глисон, Ралф Айнесон и другие.
Отмечается, что «Трагедия Макбета» станет первым фильмом постановщика, над которым он работал без своего брата Итана.
Премьера картины назначена на 24 сентября, «Трагедию Макбета» покажут на Нью-Йоркском кинофестивале. Начало широкого проката назначено на 25 декабря, позже лента появится на стриминг-сервисе Apple TV+.
Братья Джоэл и Итан Коэны являются авторами таких культовых кинолент, как «Фарго», «Старикам тут не место», «Большой Лебовски», «Перекресток Миллера» и другие.