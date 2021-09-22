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22 сентября 2021, новость

Дензел Вашингтон играет Макбета: первый трейлер фильма

Опубликовано видео картины по трагедии Шекспира

Вышел первый трейлер фильма «Трагедия Макбета». Ролик был опубликован в интернете.

Производством ленты по мотивам трагедии английского писателя Уильяма Шекспира занялась независимая американская киностудия A24.

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Роль Лорда Макбета в новом проекте режиссера Джоэла Коэна исполнит двукратный лауреат «Оскара», голливудский актер Дензел Вашингтон. В съемках картины приняли участие такие артисты, как Фрэнсис Макдорманд, Брендан Глисон, Ралф Айнесон и другие.

Отмечается, что «Трагедия Макбета» станет первым фильмом постановщика, над которым он работал без своего брата Итана.

Премьера картины назначена на 24 сентября, «Трагедию Макбета» покажут на Нью-Йоркском кинофестивале. Начало широкого проката назначено на 25 декабря, позже лента появится на стриминг-сервисе Apple TV+.

Братья Джоэл и Итан Коэны являются авторами таких культовых кинолент, как «Фарго», «Старикам тут не место», «Большой Лебовски», «Перекресток Миллера» и другие.

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