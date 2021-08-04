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4 августа 2021, новость

Братья Коэны перестанут снимать совместные фильмы

Джоэл Коэн самостоятельно работает над фильмом «Макбет» — для него это первый подобный опыт
Джоэл и Итан Коэны | Источник: Legion-Media.ru

Режиссеры Итан и Джоэл Коэны перестанут снимать совместные фильмы. Об этом заявил композитор Картер Беруэлл, написавший музыку к большинству картин братьев, передает The Independent.

Беруэлл прокомментировал новость о том, что Джоэл впервые самостоятельно снимет фильм «Макбет» с Дензелом Вашингтоном, Фрэнсис МакДорманд и Бренданом Глисоном.

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«Итан уже писал сценарии и продюсировал самостоятельно, а вот для Джоэла "Макбет" — первая самостоятельная работа», — объяснил композитор и подчеркнул:

Итан просто не хочет больше снимать кино.

Он выразил надежду на то, что Коэны не оставят работу над совместными сценариями: «Я некоторые из них читал, и они великолепные. Но мы сейчас все в том возрасте, когда можем просто взять и уйти на пенсию».

Братья Коэны наиболее известны такими картинами, как «Большой Лебовски», «Фарго», «Старикам тут не место» и «После прочтения сжечь». Они лауреаты четырех премий «Оскар».

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