Названы лучшие актеры и сериалы года по версии «Эмми»

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НЬЮ-ЙОРК, 20 сентября. /ТАСС/. Сериалы «Корона», «Тед Лассо» и «Ход королевы» удостоены телевизионной премии «Эмми». Трансляцию 73-й церемонии награждения вел телеканал CBS из Лос-Анджелеса (штат Калифорния).

Сериалы-победители

«Корона» была лидером по общему числу номинаций, претендовав на награду сразу в 24 категориях. За звание лучшего драматического сериала вместе с ней боролись картины «Мандалорец», «Пацаны», «Бриджертоны», «Рассказ служанки», «Страна Лавкрафта», «Поза» и «Это мы».

8.1 Корона 2016 / США, Великобритания 12+ драма исторический биография Моя оценка Хочу посмотреть

Лучшие актеры

Джин Смарт и Джейсон Судейкис получили «Эмми» за главные роли в сериалах «Хитрости» и «Тед Лассо» соответственно. Оливия Колман и Джош О’Коннор, сыгравшие в сериале «Корона», удостоились премии за ведущие роли в драматическом сериале.

Кейт Уинслет («Мейр из Исттауна») получила премию за лучшую женскую роль в мини-сериале. Аналогичной награды среди мужчин удостоился Юэн МакГрегор («Холстон»).

За роли второго плана в мини-сериале награды получили Эван Питерс и Джулианна Николсон («Мейр из Исттауна»).

Церемония на фоне пандемии

Ради соблюдения социальной дистанции в 2021 году организаторы ограничили число номинантов, имеющих право прийти на церемонию: команду каждого из проектов в одной номинации представляют не более четырех человек. Некоторые участники не смогли прибыть в США для участия в церемонии и выступали по видеосвязи из других стран.