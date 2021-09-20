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20 сентября 2021, фоторепортажКрасная дорожка

Названы лучшие актеры и сериалы года по версии «Эмми»

На состоявшейся в Лос-Анджелесе церемонии были награждены лауреаты престижной премии
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фотографий
15
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НЬЮ-ЙОРК, 20 сентября. /ТАСС/. Сериалы «Корона», «Тед Лассо» и «Ход королевы» удостоены телевизионной премии «Эмми». Трансляцию 73-й церемонии награждения вел телеканал CBS из Лос-Анджелеса (штат Калифорния).

Сериалы-победители

«Корона» была лидером по общему числу номинаций, претендовав на награду сразу в 24 категориях. За звание лучшего драматического сериала вместе с ней боролись картины «Мандалорец», «Пацаны», «Бриджертоны», «Рассказ служанки», «Страна Лавкрафта», «Поза» и «Это мы».

8.1
Корона
2016/США, Великобритания12+драмаисторическийбиография
Моя оценка

В категории за лучший комедийный сериал помимо «Теда Лассо» были представлены работы «Черная комедия», «Кобра Кай», «Эмили в Париже», «Хитрости», «Бортпроводница», «Метод Комински» и «4лен».

Награду в номинации за лучший мини-сериал забрала семисерийная картина «Ход королевы». На «Эмми» в этой категории также претендовали работы «ВандаВижен», «Я могу уничтожить тебя», «Мейр из Исттауна» и «Подземная железная дорога».

Лучшие актеры

Джин Смарт и Джейсон Судейкис получили «Эмми» за главные роли в сериалах «Хитрости» и «Тед Лассо» соответственно. Оливия Колман и Джош О’Коннор, сыгравшие в сериале «Корона», удостоились премии за ведущие роли в драматическом сериале.

Кейт Уинслет («Мейр из Исттауна») получила премию за лучшую женскую роль в мини-сериале. Аналогичной награды среди мужчин удостоился Юэн МакГрегорХолстон»).

За роли второго плана в мини-сериале награды получили Эван Питерс и Джулианна Николсон («Мейр из Исттауна»).

8.1
Мейр из Исттауна
2021/США16+драмакриминалдетектив
Моя оценка

Церемония на фоне пандемии

Ради соблюдения социальной дистанции в 2021 году организаторы ограничили число номинантов, имеющих право прийти на церемонию: команду каждого из проектов в одной номинации представляют не более четырех человек. Некоторые участники не смогли прибыть в США для участия в церемонии и выступали по видеосвязи из других стран.

Награда, представляющая собой статуэтку крылатой женщины с моделью атома в руках, присуждается Академией телевизионных наук и искусств за передачи, транслируемые в вечерние часы, — время самого активного просмотра. «Эмми» подразделяется на несколько самостоятельных премий — за вечерние (прайм-тайм), дневные, международные, спортивные, новостные и документальные программы. Церемонии их вручения проводятся ежегодно, но в разные месяцы. Награда за вечерние передачи является наиболее популярной из всех «Эмми».

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Evan Peters
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