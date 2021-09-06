Джейсон Момоа примерил новый костюм Аквамена

Актер Джейсон Момоа показал новый костюм супергероя Аквамена в Instagram. В нем он предстанет в сиквеле экранизации комиксов DC — фильме «Аквамен: Потерянное королевство».
Второй раунд. Новый костюм. Больше экшена.
В фильме Джеймса Вана Момоа снова сыграет властелина морей Артура Карри, также в сиквеле снимутся Эмбер Херд (вопреки протестам зрителей), Патрик Уилсон, Дольф Лундгрен.
Первый «Аквамен» вышел в декабре 2018 года и заработал в прокате больше миллиарда долларов. Впервые роль Аквамена Джейсон Момоа сыграл еще на два года раньше: в картине «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» 2016 года, после вернулся к роли в «Лиге справедливости» 2017 года.
Кинотеатральная премьера ленты «Аквамен: Потерянное королевство» запланирована на 16 декабря 2022 года.