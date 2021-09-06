Джейсон Момоа примерил новый костюм Аквамена

Первый «Аквамен» вышел в декабре 2018 года и заработал в прокате больше миллиарда долларов. Впервые роль Аквамена Джейсон Момоа сыграл еще на два года раньше: в картине «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» 2016 года, после вернулся к роли в «Лиге справедливости» 2017 года.