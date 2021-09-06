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6 сентября 2021, новостьСъемки

Джейсон Момоа примерил новый костюм Аквамена

Премьера сиквела ленты о морском супергерое ожидается в 2022 году

Актер Джейсон Момоа показал новый костюм супергероя Аквамена в Instagram. В нем он предстанет в сиквеле экранизации комиксов DC — фильме «Аквамен: Потерянное королевство». 

Фото: @prideofgypsies/Instagram
Второй раунд. Новый костюм. Больше экшена.
Джейсон Момоа

В фильме Джеймса Вана Момоа снова сыграет властелина морей Артура Карри, также в сиквеле снимутся Эмбер Херд (вопреки протестам зрителей), Патрик УилсонДольф Лундгрен.

Первый «Аквамен» вышел в декабре 2018 года и заработал в прокате больше миллиарда долларов. Впервые роль Аквамена Джейсон Момоа сыграл еще на два года раньше: в картине «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» 2016 года, после вернулся к роли в «Лиге справедливости» 2017 года.

Кинотеатральная премьера ленты «Аквамен: Потерянное королевство» запланирована на 16 декабря 2022 года.

7.1
Аквамен
2018/США, Австралия12+боевикприключенияфантастика
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