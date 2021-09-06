Асмус сообщила о критических проблемах со здоровьем из-за работы

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Российская актриса Кристина Асмус рассказала, что переживает критические проблемы со здоровьем, из-за которых попала в скандал, связанный со съемками фильма. О произошедшем она написала в Instagram.

«Давление 200, кровь из носа, сон по 16 часов в неделю уже много месяцев, лопнувшие капилляры в глазах, порванные связки на ноге (которые я так и не восстановила), высокая температура раз в несколько дней, бессонница, задержка месячных на два месяца (я не беременна), головная боль, регулярно севший голос, голодные диеты», — перечислила свои недуги 33-летняя артистка.

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Сказать, что физическое и ментальное здоровье в критическом состоянии — ничего не сказать. Кристина Асмус

По словам актрисы, она ждет конца сентября, на который у нее запланированы три выходных дня, чтобы «лечь в клинику не в Москве». Однако создатели одного из фильмов, в котором она снимается, захотели устроить съемки в эти даты несмотря на то, что ранее их не резервировали, пригрозив актрисе штрафом и судом в случае отказа.

Плюс формулировки, что я потоплю этим кино, всех подвожу и что лечение — на самом деле отпуск, якобы моя прихоть, и надо найти на это все другие дни. Кристина Асмус