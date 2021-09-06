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6 сентября 2021, новость

Асмус сообщила о критических проблемах со здоровьем из-за работы

По словам 33-летней актрисы, она ждет конца сентября, чтобы лечь в клинику
11
фотографий
11
фотографий
11
фотографий

Российская актриса Кристина Асмус рассказала, что переживает критические проблемы со здоровьем, из-за которых попала в скандал, связанный со съемками фильма. О произошедшем она написала в Instagram.

«Давление 200, кровь из носа, сон по 16 часов в неделю уже много месяцев, лопнувшие капилляры в глазах, порванные связки на ноге (которые я так и не восстановила), высокая температура раз в несколько дней, бессонница, задержка месячных на два месяца (я не беременна), головная боль, регулярно севший голос, голодные диеты», — перечислила свои недуги 33-летняя артистка.

Новость
Фото Асмус со съемок взволновало поклонников
Сказать, что физическое и ментальное здоровье в критическом состоянии — ничего не сказать.
Кристина Асмус

По словам актрисы, она ждет конца сентября, на который у нее запланированы три выходных дня, чтобы «лечь в клинику не в Москве». Однако создатели одного из фильмов, в котором она снимается, захотели устроить съемки в эти даты несмотря на то, что ранее их не резервировали, пригрозив актрисе штрафом и судом в случае отказа.

Плюс формулировки, что я потоплю этим кино, всех подвожу и что лечение — на самом деле отпуск, якобы моя прихоть, и надо найти на это все другие дни.
Кристина Асмус

Асмус отметила, что создатели фильма передумали обращаться в суд после того, как она потребовала убрать свое имя из титров. «Но больно очень… Кто там во всем винит "зажравшихся актеров"? Боже, храни российское кино», — написала артистка.

В августе Кристина Асмус опубликовала фотографию с изувеченным лицом и обеспокоила фанатов, ранее она также рассказывала о сложностях съемок комедии «Булки», проходивших на Шри-Ланке.

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