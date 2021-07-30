Асмус приехала на Шри-Ланку на съемки и рассказала о сложностях

17 фотографий 17 фотографий 17 фотографий

Megogo Studios возобновила на Шри-Ланке съемки мотивационной комедии «Булки» с Кристиной Асмус в главной роли.

Весной 2020 года работа над картиной была приостановлена из-за пандемии коронавируса, группа и актеры были вынуждены улететь в Россию, так и не досняв финальный блок фильма. Но и вернуться на Цейлон спустя почти полтора года оказалось непростой задачей.

Так, незадолго до вылета Асмус получила травму ноги, из-за чего была ограничена в передвижениях, а на самом острове наступил сезон дождей и был введен строгий режим ограничений. В итоге все-таки прибывшая на площадку актриса поделилась в своем инстаграме подробностями рабочего процесса и возникающих сложностей:

Новость Асмус показала себя в свадебном платье на съемках

Массовку нам не дают, с местными контактировать нельзя, ходить никуда тоже. Прилететь из группы разрешили в страну только 11 людям, ураганы и ливни каждый день, сценарий меняем прям во время съемок. Во всем отеле только наша съемочная группа, и место съемок оцеплено. Кристина Асмус

Тем не менее, актриса, которой пришлось набрать вес ради этой роли, выразила надежду на благополучное завершение съемок: «У нас прекрасная команда, и мы все очень болеем за наше кино! И я очень надеюсь, что мы согреем вас своими “Булками” уже этой зимой».

Режисссер картины Олег Асадулин также отмечает, что работать в таких условиях — «это большой стресс для всей команды». Однако никакие трудности их не пугают, а наоборот, «объединяют и мотивируют».

Напомним, в центре сюжета новой комедии — пекарь Таня из подмосковного Протвино, мечтающая о собственном кафе. Накануне путешествия на Шри-Ланку она узнает об измене жениха, но не отказывается от поездки, в которой ее ждет множество безумных приключений.