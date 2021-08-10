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10 августа 2021, новостьСъемки

Асмус показала себя с перебинтованной головой на съемках

Поклонники актрисы разволновались из-за ее нездорового вида

Кристина Асмус опубликовала в инстаграме фото со съемочной площадки комедии «Булки». Работа над картиной проходит на Шри-Ланке, и актриса часто делится с подписчиками снимками, рассказывая о процессе съемок.

Последний пост Асмус напугал ее подписчиков. На первом фото она изображена вместе с дочерью, а на втором — с перебинтованной головой и отекшим лицом.

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Между этими фото ровно час! Настя приехала ко мне на съемочную площадку и застала обед, перед которым мы снимали легкую романтичную сцену. А сразу после него сцену в больнице.

Ранее Асмус рассказывала о сложностях, с которыми сталкивается команда «Булок». Напомним, работа над фильмом началась весной 2020 года и была прервана из-за пандемии коронавируса: группа и актеры были вынуждены улететь в Россию, так и не досняв финальный блок фильма.

Булки
2022/Россиякомедия

В июле 2021 года команда вернулась на Цейлон, однако исполнительница главной роли Кристина Асмус незадолго до вылета получила травму ноги, из-за чего была ограничена в передвижениях. На самом же острове, помимо строгих ограничений, сложности в съемочный процесс вносит сезон дождей и ураганов. 

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Кристина Асмус
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