Асмус показала себя с перебинтованной головой на съемках

Кристина Асмус опубликовала в инстаграме фото со съемочной площадки комедии «Булки». Работа над картиной проходит на Шри-Ланке, и актриса часто делится с подписчиками снимками, рассказывая о процессе съемок.
Последний пост Асмус напугал ее подписчиков. На первом фото она изображена вместе с дочерью, а на втором — с перебинтованной головой и отекшим лицом.
Между этими фото ровно час! Настя приехала ко мне на съемочную площадку и застала обед, перед которым мы снимали легкую романтичную сцену. А сразу после него сцену в больнице.
Ранее Асмус рассказывала о сложностях, с которыми сталкивается команда «Булок». Напомним, работа над фильмом началась весной 2020 года и была прервана из-за пандемии коронавируса: группа и актеры были вынуждены улететь в Россию, так и не досняв финальный блок фильма.
В июле 2021 года команда вернулась на Цейлон, однако исполнительница главной роли Кристина Асмус незадолго до вылета получила травму ноги, из-за чего была ограничена в передвижениях. На самом же острове, помимо строгих ограничений, сложности в съемочный процесс вносит сезон дождей и ураганов.