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3 сентября 2021, фоторепортажКрасная дорожка

Кирстен Данст с братом, Камбербэтч с женой на премьере в Венеции

Звезды представили фильм «Власть пса»
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17
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17
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Стартовавший в Венеции 78-й международный кинофестиваль готовит немало любопытных новинок для киноманов, одна из таких — новая картина Джейн Кэмпион «Власть пса».

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По красной дорожке прошли исполнившие главные роли Бенедикт Камбербэтч и Кирстен Данст, режиссер и другие члены команды фильма: продюсеры Таня Сегачан, Эйн Каннинг и Роджер Фраппье. Также гостями премьеры стали Молли Симс, Николетта Браски и вошедшие в состав жюри Сара Гадон и Виржини Эфира.

Действие фильма «Власть пса» разворачивается в 1925 году. Главный герой — жесткий и властный владелец ранчо Фил Бербэнк, управляющий им вместе со своим братом Джорджем. Однажды они знакомятся со вдовой Роуз и ее сыном Питером, и спустя некоторое время Джордж женится на ней. Роуз и Питер вынуждены мириться с постоянными насмешками и издевательствами Фила.

Зрители смогут увидеть картину в онлайн-кинотеатрах с 1 декабря.

Напомним, кинофестиваль в Венеции продлится до 11 сентября. В программу вошла 21 картина, среди которых — постмодернистский триллер Наташи Меркуловой и Алексея Чупова «Капитан Волконогов бежал» и режиссерский дебют Мэгги Джилленхол «Потерянная дочь».

Власть пса
2021/Великобританиядрамамелодрамавестерн
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