Кирстен Данст с братом, Камбербэтч с женой на премьере в Венеции

Стартовавший в Венеции 78-й международный кинофестиваль готовит немало любопытных новинок для киноманов, одна из таких — новая картина Джейн Кэмпион «Власть пса».
По красной дорожке прошли исполнившие главные роли Бенедикт Камбербэтч и Кирстен Данст, режиссер и другие члены команды фильма: продюсеры Таня Сегачан, Эйн Каннинг и Роджер Фраппье. Также гостями премьеры стали Молли Симс, Николетта Браски и вошедшие в состав жюри Сара Гадон и Виржини Эфира.
Действие фильма «Власть пса» разворачивается в 1925 году. Главный герой — жесткий и властный владелец ранчо Фил Бербэнк, управляющий им вместе со своим братом Джорджем. Однажды они знакомятся со вдовой Роуз и ее сыном Питером, и спустя некоторое время Джордж женится на ней. Роуз и Питер вынуждены мириться с постоянными насмешками и издевательствами Фила.
Зрители смогут увидеть картину в онлайн-кинотеатрах с 1 декабря.
Напомним, кинофестиваль в Венеции продлится до 11 сентября. В программу вошла 21 картина, среди которых — постмодернистский триллер Наташи Меркуловой и Алексея Чупова «Капитан Волконогов бежал» и режиссерский дебют Мэгги Джилленхол «Потерянная дочь».