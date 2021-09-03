Кирстен Данст с братом, Камбербэтч с женой на премьере в Венеции

По красной дорожке прошли исполнившие главные роли Бенедикт Камбербэтч и Кирстен Данст , режиссер и другие члены команды фильма: продюсеры Таня Сегачан, Эйн Каннинг и Роджер Фраппье. Также гостями премьеры стали Молли Симс, Николетта Браски и вошедшие в состав жюри Сара Гадон и Виржини Эфира .

Действие фильма «Власть пса» разворачивается в 1925 году. Главный герой — жесткий и властный владелец ранчо Фил Бербэнк, управляющий им вместе со своим братом Джорджем. Однажды они знакомятся со вдовой Роуз и ее сыном Питером, и спустя некоторое время Джордж женится на ней. Роуз и Питер вынуждены мириться с постоянными насмешками и издевательствами Фила.