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2 сентября 2021, фоторепортажКрасная дорожка

Прилучный и Романцов представили совместный фильм на фестивале

Актеры посетили премьеру триллера «Соври мне правду»
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фотографий
11
фотографий
11
фотографий

Во внеконкурсной программе кинофестиваля «Окно в Европу 2021» в Выборге состоялись премьера и пресс-конференция фильма «Соври мне правду». Работу представили режиссер Ольга Акатьева и исполнители главных ролей Павел Прилучный и Евгений Романцов.

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В нашей картине много дебютантов, и вся творческая группа вместе с великолепной актерской четверкой — Павлом Прилучным, Дашей Мельниковой, Лизой Кононовой и Женей Романцовым — точно знала, какую историю мы хотим рассказать зрителям. Историю о бушующих страстях в уединенном месте, максимально откровенную, но не пошлую.

Мельникова и Романцов играют влюбленных, решивших провести время вдали от всех. Уединению приходит конец, когда к паре присоединяются бывший бойфренд героини (Прилучный) и ее младшая сестра (Кононова). Персонажи становятся заложниками ситуации и участниками жестоких психологических игр. 

Соври мне правду
2021/Россия18+драматриллер

В фильме также снялись Александр Обласов и Григорий Верник. «Соври мне правду» выйдет в прокат 9 сентября.

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