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1 сентября 2021, новость

Шукшина заявила о «вирусе бескультурья», поразившем Россию

Актриса была награждена орденом «За заслуги перед Отечеством»
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9
фотографий
9
фотографий

Актриса Мария Шукшина считает, что Россию поразил «вирус бескультурья», который намного опаснее коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости».

Во время церемонии вручения ордена «За заслуги перед Отечеством» Шукшина заявила, что отсутствие нравственности, совести, национальных героев и морали приводит к необратимым последствиям, к деградации нации. Она обратилась к премьер-министру России Михаилу Мишустину:

Без духовно-нравственной основы не может устоять ни одно государство, ни одна цивилизация, ни одна империя, и примеров исторических тому масса. Культура речи, культура общения убивается на глазах, людей стравливают друг с другом. Невооруженным взглядом видно, что идет социальный эксперимент, люди ненавидят друг друга. Сначала из-за масок, теперь из-за вакцин, скоро из-за QR-кодов, видимо. И это необходимо прекратить.
Мария Шукшина

Мария Шукшина — советская и российская актриса и телеведущая, заслуженная артистка России. Известна ролями в таких фильмах, как экранизация повести Павла Санаева «Похороните меня за плинтусом»,  в третьей и пятой частях франшизы «Елки», а также в сериале «Уходящая натура». 

Помимо ролей в кино, Мария Шукшина хорошо известна своей работой на телевидении. Так, с 12 октября 1999 по 19 декабря 2014 года она вела передачу «Жди меня» на «Первом канале». А в январе 2018 года вернулась на телеэкраны в качестве ведущей шоу «В гости по утрам».

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