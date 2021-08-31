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31 августа 2021, новость

Финалистка детского «Голоса» назвала условие попадания на шоу

По словам девушки, четыре года подряд пытавшейся пробиться на конкурс, одного вокала для этого недостаточно
Алиса Трифонова

Финалистка популярного вокального конкурса «Голос. Дети» на Первом канале Алиса Трифонова призналась, что четыре года подряд пыталась пробиться на проект. В разговоре с «Газетой.Ru» она назвала условие попадания в шоу.

Вокалистка заявила, что стать участницей телепроекта очень трудно. По словам Трифоновой, одного вокала для этого недостаточно:

Новость
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Вокал — это лишь маленькая частичка из множества других необходимых вещей. (...) Для этого у тебя должны сочетаться образ, яркость, вокал, и ты должен подходить для телевидения.

Трифонова отметила, что в первый год выбрала неудачную песню для кастинга, а в другой не смогла подобрать нужный образ. «Чтобы все звезды сошлись, нужно смотреть на других участников — анализировать, кто проходит, как проходит. Вместе с мамой и педагогом по вокалу мы работали над этим — и добились больших результатов», — объяснила певица.

Финалистка шоу добавила, что выбрала Егора Крида в качестве наставника (к ней также повернулись Баста и Светлана Лобода — прим. «Ленты.ру»), потому что он сказал ей много добрых слов. Она уточнила, что общалась с певцом как с другом, и добавила, что ей было приятно и комфортно работать с музыкантом.

В середине августа были объявлены имена членов жюри десятого сезона шоу «Голос» для взрослых. Кресла наставников заняли Александр ГрадскийЛеонид Агутин, Пелагея и Дима Билан. Также стало известно, что в жюри «Голоса 60+» в новом сезоне дебютируют Лайма Вайкуле, Валерий Леонтьев, Стас Намин и Олег Газманов (на фото ниже). Ведущим всех проектов остается актер Дмитрий Нагиев

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