Финалистка детского «Голоса» назвала условие попадания на шоу

Алиса Трифонова

Финалистка популярного вокального конкурса «Голос. Дети» на Первом канале Алиса Трифонова призналась, что четыре года подряд пыталась пробиться на проект. В разговоре с «Газетой.Ru» она назвала условие попадания в шоу.

Вокалистка заявила, что стать участницей телепроекта очень трудно. По словам Трифоновой, одного вокала для этого недостаточно:

Вокал — это лишь маленькая частичка из множества других необходимых вещей. (...) Для этого у тебя должны сочетаться образ, яркость, вокал, и ты должен подходить для телевидения.

Трифонова отметила, что в первый год выбрала неудачную песню для кастинга, а в другой не смогла подобрать нужный образ. «Чтобы все звезды сошлись, нужно смотреть на других участников — анализировать, кто проходит, как проходит. Вместе с мамой и педагогом по вокалу мы работали над этим — и добились больших результатов», — объяснила певица.

Финалистка шоу добавила, что выбрала Егора Крида в качестве наставника (к ней также повернулись Баста и Светлана Лобода — прим. «Ленты.ру»), потому что он сказал ей много добрых слов. Она уточнила, что общалась с певцом как с другом, и добавила, что ей было приятно и комфортно работать с музыкантом.