Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Наверх
27 августа 2021, новость

Вайкуле, Газманов и Леонтьев дебютируют в шоу «Голос 60+»

Артисты впервые займут кресла наставников популярного вокального конкурса
Лайма Вайкуле и Олег Газманов

Кресла наставников команд в новом сезоне вокального проекта «Голос 60+» займут Валерий Леонтьев, Стас Намин, Лайма Вайкуле и Олег Газманов. Для всех них это будет дебют в шоу, которое начинает свой четвертый сезон. Ведущим в новых выпусках по-прежнему остается бессменный Дмитрий Нагиев

В слепых прослушиваниях примут участие вокалисты старшего поколения, самому возрастному из которых 96 лет. По традиции шоу, соревноваться в вокальном мастерстве будут как профессиональные музыканты, так и те, чей род занятий с музыкой не связан. Так, среди участников четвертого сезона — строитель, востоковед, инженер-конструктор, пилот, охотовед, косметолог, бывший солист балета, горный инженер, педагоги, научные сотрудники, ветераны вооруженных сил и даже Дед Мороз.

6.5
Голос 60+
2018/Россия12+шоу талантов
Моя оценка

Финал шоу пройдет в прямом эфире, где в ходе зрительского голосования определится победитель.

Напомним, ранее «Первый канал» назвал имена наставников юбилейного десятого сезона популярного шоу «Голос». Ими стали Дима БиланПелагеяАлександр Градский и Леонид Агутин – золотой состав жюри, с которого все начиналось и которому проект в огромной степени обязан многолетней популярностью и зрительской любовью.

Первый выпуск четвертого сезона «Голоса 60+» выйдет в эфир «Первого канала» 3 сентября в 21.30.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Лайма Вайкуле
Laima Vaikule
Олег Газманов
Названы наставники юбилейного сезона «Голоса»
Валерий Леонтьев
Дмитрий Нагиев
Названа самая богатая звезда российского шоу-бизнеса
Голос 60+
Раскрыты подробности иска Лозы к «Первому каналу»
Нагиев и Миронова вместе снимаются в комедии
Я не шучу: комедийные актеры, удивившие мощными ролями в драмах
Шнуров объяснил конфликты с Бастой и Гагариной в «Голосе»
Сценарист «Чикатило» оценил Нагиева в роли маньяка
Сыгравший Чикатило Нагиев высказался о своей роли
Киркоров, Шмыкова, Ревенко на премьере комедии с Милославской
Нагиев утешил участницу «Голос. Дети» словами о «пожилой» Лободе
Яглыч, Смехова, Гришаева: звезды на премьере комедии с Нагиевым
Кирилл Нагиев: «У меня почти нет выходных»
Нагиев, шейх, пустыня: фото со съемок нового сериала про актера
17-летняя победительница «Голоса» стала заслуженной артисткой
Гузеева показала себя в праздничном образе на новогодних съемках
Дочь Алсу сняла новогодний клип с участниками «Голоса. Дети»
Названы лучшие актер и актриса года
Дима Билан рассказал о борьбе со звездной болезнью
Алсу зарегистрировала имя дочери в качестве товарного знака
«Первый канал» будет судиться с Садальским из-за «Голоса»
Баста прокомментировал скандал вокруг его подопечной в «Голосе»
Победительница «Голоса 60+» пожертвует приз на борьбу с COVID-19
Лоза подаст в суд на «Первый канал» и участницу «Голоса»
Нагиев представил комедию «Гудбай, Америка»
91-летняя участница победила в шоу «Голос 60+»
Дмитрий Нагиев запускает собственное онлайн-шоу
Шепелев вернулся, Бузова вышла на лед: 13 главных телешоу осени
Сын Нагиева пять раз отказывался от участия в шоу «Холостяк»
Гагарина показала себя на съемках «Голоса»
Названы наставники девятого сезона шоу «Голос»
Стали известны имена новых наставников шоу «Голос 60+»
Названа самая богатая российская звезда
Фильм по «Физруку» не выйдет на экраны
Дмитрий Нагиев рассказал о совместных съемках с сыном
Нагиев и Деревянко вернулись к съемкам после пандемии
Шнуров стал генеральным продюсером телеканала
«Первый канал» ищет героев нового сезона «Голоса»
Нагиев, Янковский, Ильяшенко снялись в комедии: первые кадры
Шнуров заявил о ненужности российских звезд
Гагарина, Билан, Петров поблагодарили медиков концертом
Усатый Нагиев играет сурового отца в комедии: первые фото
Нагиев, Гагарина, Баста, Меладзе на съемках шоу «Голос. Дети»
Названа вызывающая наибольшее доверие у россиян знаменитость
Названы наставники нового сезона «Голос. Дети»
Священники спели на русском языке и покорили французский «Голос»
Навка, Лолита, Галкин снялись в «Новогодней ночи на Первом»
Билан с сестрой, Лобода, Малахов: звезды на «Голубом огоньке»
Шнуров раскритиковал Гагарину в шоу «Голос»
Лобода, Киркоров, Басков на съемках «Песни года 2019»
Лобода, Ревва, Гагарина: все звезды на «Золотом граммофоне 2019»
Новые трейлеры
Спенсер: Тайна принцессы Дианы
Трейлер (англ.)
Сила собаки
Тизер (англ.)
King's Man: Начало
Дублированный трейлер
Американская история преступлений
Трейлер (англ.)
Контакт
Трейлер
Дело
Трейлер
Человек-паук: Нет пути домой
Дублированный тизер-трейлер
Утреннее шоу
Трейлер (англ.)
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Популярные темы на «Детях»
Крик души! Больше нет сил... 814
Забавные картинки 592
А любите ли вы Петербург так, как люблю его я? 478
Подростки. 421
Леди
Орбакайте, Лолита, Лорак и другие на закрытие «Новой волны» Знаменитости блистали на красной дорожке и сцене фестиваля
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Избранные
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь