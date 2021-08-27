Вайкуле, Газманов и Леонтьев дебютируют в шоу «Голос 60+»

Кресла наставников команд в новом сезоне вокального проекта «Голос 60+» займут Валерий Леонтьев, Стас Намин, Лайма Вайкуле и Олег Газманов. Для всех них это будет дебют в шоу, которое начинает свой четвертый сезон. Ведущим в новых выпусках по-прежнему остается бессменный Дмитрий Нагиев.
В слепых прослушиваниях примут участие вокалисты старшего поколения, самому возрастному из которых 96 лет. По традиции шоу, соревноваться в вокальном мастерстве будут как профессиональные музыканты, так и те, чей род занятий с музыкой не связан. Так, среди участников четвертого сезона — строитель, востоковед,
Финал шоу пройдет в прямом эфире, где в ходе зрительского голосования определится победитель.
Напомним, ранее «Первый канал» назвал имена наставников юбилейного десятого сезона популярного шоу «Голос». Ими стали Дима Билан, Пелагея, Александр Градский и Леонид Агутин – золотой состав жюри, с которого все начиналось и которому проект в огромной степени обязан многолетней популярностью и зрительской любовью.
Первый выпуск четвертого сезона «Голоса 60+» выйдет в эфир «Первого канала» 3 сентября в 21.30.