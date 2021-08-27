Вайкуле, Газманов и Леонтьев дебютируют в шоу «Голос 60+»

Лайма Вайкуле и Олег Газманов

Кресла наставников команд в новом сезоне вокального проекта «Голос 60+» займут Валерий Леонтьев, Стас Намин, Лайма Вайкуле и Олег Газманов. Для всех них это будет дебют в шоу, которое начинает свой четвертый сезон. Ведущим в новых выпусках по-прежнему остается бессменный Дмитрий Нагиев.

В слепых прослушиваниях примут участие вокалисты старшего поколения, самому возрастному из которых 96 лет. По традиции шоу, соревноваться в вокальном мастерстве будут как профессиональные музыканты, так и те, чей род занятий с музыкой не связан. Так, среди участников четвертого сезона — строитель, востоковед, инженер-конструктор, пилот, охотовед, косметолог, бывший солист балета, горный инженер, педагоги, научные сотрудники, ветераны вооруженных сил и даже Дед Мороз.

Финал шоу пройдет в прямом эфире, где в ходе зрительского голосования определится победитель.

Напомним, ранее «Первый канал» назвал имена наставников юбилейного десятого сезона популярного шоу «Голос». Ими стали Дима Билан, Пелагея, Александр Градский и Леонид Агутин – золотой состав жюри, с которого все начиналось и которому проект в огромной степени обязан многолетней популярностью и зрительской любовью.