Названы наставники юбилейного сезона «Голоса»

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«Первый канал» назвал имена наставников юбилейного десятого сезона популярного шоу «Голос». Ими стали Дима Билан, Пелагея, Александр Градский и Леонид Агутин – золотой состав жюри, с которого все начиналось и которому проект в огромной степени обязан многолетней популярностью и зрительской любовью. Дмитрий Нагиев остается бессменным ведущим проекта.

Как сообщает пресс-служба телеканала, этап конкурсных заявок и очных кастингов претендентов позади:

Впереди – долгожданные съемки и премьера юбилейного сезона в эфире «Первого».

В «слепых» прослушиваниях примут участие вокалисты, успешно преодолевшие стадию предварительных кастингов, – 120 человек, среди которых 18 конкурсантов, которые прошли отбор, но не успели выступить на «слепых» в прошлом сезоне. На сцену «Голоса» поднимутся как профессиональные исполнители, так и любители, основная работа которых никак не связана с музыкой, в том числе юристы, бухгалтеры, лингвисты, менеджеры, электромонтер связи и даже капитан полиции.

7.4 Голос 2012 / Россия 12+ шоу талантов Моя оценка Хочу посмотреть