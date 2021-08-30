Шпица сменила образ ради новой роли в кино

Екатерина Шпица опубликовала в инстаграме свое фото с новой прической. Как пояснила актриса, она сменила образ для новой роли.
Нельзя было выбрать лучший день, чем день российского кино, чтоб подстричься для новой роли в кино.
В комментариях к фото появились предположения, что актриса снимется в фильме о 20-30 годах прошлого века. Пользователи высказали версии о том, что Екатерина Шпица в новом проекте сыграет молодую учительницу, спортсменку, комсомолку, военную или радистку. Сама артистка пока не раскрывает подробностей о своей новой роли.
Напомним, свои первые роли Екатерина Шпица сыграла в телесериалах «Счастливы вместе» и «Принцесса цирка». В 2011 году снялась в одной из главных ролей в фильме Александра Гордона «Огни притона». В 2012 году появилась в фильме-катастрофе «Метро», а в 2014-м — в драме «Поддубный».
Помимо съемок в кино и работе в Музыкальном театре национального искусства Екатерина Шпица активно участвует в различных телепроектах, в частности, была участницей шоу «Ледниковый период» и «Танцы со звездами».