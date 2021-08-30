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30 августа 2021, новость

Шпица сменила образ ради новой роли в кино

Актриса показала себя с новой прической

Екатерина Шпица опубликовала в инстаграме свое фото с новой прической. Как пояснила актриса, она сменила образ для новой роли.

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Нельзя было выбрать лучший день, чем день российского кино, чтоб подстричься для новой роли в кино.
Екатерина Шпица

В комментариях к фото появились предположения, что актриса снимется в фильме о 20-30 годах прошлого века. Пользователи высказали версии о том, что Екатерина Шпица в новом проекте сыграет молодую учительницу, спортсменку, комсомолку, военную или радистку. Сама артистка пока не раскрывает подробностей о своей новой роли. 

Напомним, свои первые роли Екатерина Шпица сыграла в телесериалах «Счастливы вместе» и «Принцесса цирка». В 2011 году снялась в одной из главных ролей в фильме Александра Гордона «Огни притона». В 2012 году появилась в фильме-катастрофе «Метро», а в 2014-м — в драме «Поддубный».

Помимо съемок в кино и работе в Музыкальном театре национального искусства Екатерина Шпица активно участвует в различных телепроектах, в частности, была участницей шоу «Ледниковый период» и «Танцы со звездами».

Лучшие роли и яркие образы Екатерины Шпицы
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