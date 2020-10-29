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29 октября 2020
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Кино Mail.ru
статья
Юбилеи
Екатерине Шпице — 35: звезда кинохитов и красных дорожек
Вспоминаем роли, которые принесли актрисе любовь зрителей, и ее самые эффектные выходы в свет
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40
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40
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Светлане Ивановой — 35: роли, за которые ее полюбили
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