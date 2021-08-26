Валерия, Киркоров, Билан: все звезды на вечере Баскова

В Сочи в рамках международного музыкального конкурса молодых исполнителей популярной музыки « Новая волна 2021 » состоялся творческий вечер Николая Баскова .

Напомним, конкурс «Новая волна 2021» открылся 19 августа. Он продлится до 25 августа и завершится гала-концертом с награждением победителей и вручением призов победителям и финалистам конкурса.