Валерия, Киркоров, Билан: все звезды на вечере Баскова

В Сочи в рамках международного музыкального конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна 2021» состоялся творческий вечер Николая Баскова.
Концерт посетили председатель жюри Игорь Крутой, Ани Лорак, Дима Билан, Сергей Лазарев, Стас Михайлов, Филипп Киркоров, Олег Газманов, Валерия, Любовь Успенская, Лариса Долина, Александр Панайотов и многие другие.
Напомним, конкурс «Новая волна 2021» открылся 19 августа. Он продлится до 25 августа и завершится гала-концертом с награждением победителей и вручением призов победителям и финалистам конкурса.